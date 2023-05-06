Вандалы сломали памятники и кресты на кладбище в Трехгорном

07 мая 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

На кладбище сломали несколько памятников Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Трехгорном (Челябинская область) на кладбище за 5-м КПП повалено несколько памятников и сломаны кресты. Об этом в социальной сети рассказали жители закрытого города. «На кладбище за 5 КПП произошел вандализм. Повалено несколько памятников и сломаны кресты», — написано в группе «Подслушано в Трехгорном» в социальной сети «ВКонтакте». Под постом один из пользователей рассказал, что накануне вечером в районе 21:00 в «Яндекс-такси» поступила заявка от двух молодых людей, которых нужно было отвезти на кладбище за 5-м КПП. Возможно, это совпадение, но не исключено, что молодые люди могут быть причастны к произошедшему. Ранее в Копейске с могилы бойца, погибшего во время проведения спецоперации, пропал флаг ЧВК «Вагнер». По данному факту полиция проводила проверку.

В Трехгорном (Челябинская область) на кладбище за 5-м КПП повалено несколько памятников и сломаны кресты. Об этом в социальной сети рассказали жители закрытого города. «На кладбище за 5 КПП произошел вандализм. Повалено несколько памятников и сломаны кресты», — написано в группе «Подслушано в Трехгорном» в социальной сети «ВКонтакте». Под постом один из пользователей рассказал, что накануне вечером в районе 21:00 в «Яндекс-такси» поступила заявка от двух молодых людей, которых нужно было отвезти на кладбище за 5-м КПП. Возможно, это совпадение, но не исключено, что молодые люди могут быть причастны к произошедшему. Ранее в Копейске с могилы бойца, погибшего во время проведения спецоперации, пропал флаг ЧВК «Вагнер». По данному факту полиция проводила проверку.