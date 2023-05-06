06 мая 2023
05 мая 2023

Вандалы сломали памятники и кресты на кладбище в Трехгорном

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Менира Фахретдинова. Екатеринбург, прощание, похороны, кладбище
На кладбище сломали несколько памятников Фото:

В Трехгорном (Челябинская область) на кладбище за 5-м КПП повалено несколько памятников и сломаны кресты. Об этом в социальной сети рассказали жители закрытого города.

«На кладбище за 5 КПП произошел вандализм. Повалено несколько памятников и сломаны кресты», — написано в группе «Подслушано в Трехгорном» в социальной сети «ВКонтакте».

Под постом один из пользователей рассказал, что накануне вечером в районе 21:00 в «Яндекс-такси» поступила заявка от двух молодых людей, которых нужно было отвезти на кладбище за 5-м КПП. Возможно, это совпадение, но не исключено, что молодые люди могут быть причастны к произошедшему.

Ранее в Копейске с могилы бойца, погибшего во время проведения спецоперации, пропал флаг ЧВК «Вагнер». По данному факту полиция проводила проверку.

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В Трехгорном (Челябинская область) на кладбище за 5-м КПП повалено несколько памятников и сломаны кресты. Об этом в социальной сети рассказали жители закрытого города. «На кладбище за 5 КПП произошел вандализм. Повалено несколько памятников и сломаны кресты», — написано в группе «Подслушано в Трехгорном» в социальной сети «ВКонтакте». Под постом один из пользователей рассказал, что накануне вечером в районе 21:00 в «Яндекс-такси» поступила заявка от двух молодых людей, которых нужно было отвезти на кладбище за 5-м КПП. Возможно, это совпадение, но не исключено, что молодые люди могут быть причастны к произошедшему. Ранее в Копейске с могилы бойца, погибшего во время проведения спецоперации, пропал флаг ЧВК «Вагнер». По данному факту полиция проводила проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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