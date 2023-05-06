Вандалы сломали памятники и кресты на кладбище в Трехгорном

В Трехгорном (Челябинская область) на кладбище за 5-м КПП повалено несколько памятников и сломаны кресты. Об этом в социальной сети рассказали жители закрытого города.
«На кладбище за 5 КПП произошел вандализм. Повалено несколько памятников и сломаны кресты», — написано в группе «Подслушано в Трехгорном» в социальной сети «ВКонтакте».
Под постом один из пользователей рассказал, что накануне вечером в районе 21:00 в «Яндекс-такси» поступила заявка от двух молодых людей, которых нужно было отвезти на кладбище за 5-м КПП. Возможно, это совпадение, но не исключено, что молодые люди могут быть причастны к произошедшему.
Ранее в Копейске с могилы бойца, погибшего во время проведения спецоперации, пропал флаг ЧВК «Вагнер». По данному факту полиция проводила проверку.
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