18 мая 2023

Блогер проведет тур по реке мертвых в Перми

Автор блога «Перекресток семи дорог» Андрей Фадеев проведет экстремальную экскурсию по подземельям Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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«Малая экологическая тропа» в Катав-Ивановском районе у села Серпиевка. Пещера. Челябинск, пещера, грот, спелеология
Пермякам покажут не только наземную часть реки, но и подземную Фото:

Автор канала на Youtube «Перекресток семи дорог» Андрей Фадеев приглашает пермяков на экскурсию по реке Стикс и ее подземельям. Об этом сообщают организаторы мероприятия «Живая история» в соцсети «ВКонтакте».

«Экстремальное приключение для настоящих сталкеров. Вместе с опытным путешественником, блогером Андреем Фадеевым, автором канала на YouTube „Перекресток семи дорог“ мы отправимся изучать подземелья реки Стикс», — говорит туроператор. Идти на такую экскурсию самостоятельно без сопровождения опасно, предупреждают организаторы. Группу будут сопровождать инструктор, отвечающий за безопасность.

Экстремальное путешествие состоится 20 мая. Старт и финиш — у сада Декабристов. Стоимость путешествия — 750 рублей.

Ранее URA.RU публиковало программу «Ночи музеев» в Перми. Пермякам покажут подземелья пермского университета.

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Автор канала на Youtube «Перекресток семи дорог» Андрей Фадеев приглашает пермяков на экскурсию по реке Стикс и ее подземельям. Об этом сообщают организаторы мероприятия «Живая история» в соцсети «ВКонтакте». «Экстремальное приключение для настоящих сталкеров. Вместе с опытным путешественником, блогером Андреем Фадеевым, автором канала на YouTube „Перекресток семи дорог“ мы отправимся изучать подземелья реки Стикс», — говорит туроператор. Идти на такую экскурсию самостоятельно без сопровождения опасно, предупреждают организаторы. Группу будут сопровождать инструктор, отвечающий за безопасность. Экстремальное путешествие состоится 20 мая. Старт и финиш — у сада Декабристов. Стоимость путешествия — 750 рублей. Ранее URA.RU публиковало программу «Ночи музеев» в Перми. Пермякам покажут подземелья пермского университета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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