Блогер проведет тур по реке мертвых в Перми

Автор блога «Перекресток семи дорог» Андрей Фадеев проведет экстремальную экскурсию по подземельям Перми

19 мая 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Пермякам покажут не только наземную часть реки, но и подземную Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автор канала на Youtube «Перекресток семи дорог» Андрей Фадеев приглашает пермяков на экскурсию по реке Стикс и ее подземельям. Об этом сообщают организаторы мероприятия «Живая история» в соцсети «ВКонтакте». «Экстремальное приключение для настоящих сталкеров. Вместе с опытным путешественником, блогером Андреем Фадеевым, автором канала на YouTube „Перекресток семи дорог“ мы отправимся изучать подземелья реки Стикс», — говорит туроператор. Идти на такую экскурсию самостоятельно без сопровождения опасно, предупреждают организаторы. Группу будут сопровождать инструктор, отвечающий за безопасность. Экстремальное путешествие состоится 20 мая. Старт и финиш — у сада Декабристов. Стоимость путешествия — 750 рублей. Ранее URA.RU публиковало программу «Ночи музеев» в Перми. Пермякам покажут подземелья пермского университета.

Автор канала на Youtube «Перекресток семи дорог» Андрей Фадеев приглашает пермяков на экскурсию по реке Стикс и ее подземельям. Об этом сообщают организаторы мероприятия «Живая история» в соцсети «ВКонтакте». «Экстремальное приключение для настоящих сталкеров. Вместе с опытным путешественником, блогером Андреем Фадеевым, автором канала на YouTube „Перекресток семи дорог“ мы отправимся изучать подземелья реки Стикс», — говорит туроператор. Идти на такую экскурсию самостоятельно без сопровождения опасно, предупреждают организаторы. Группу будут сопровождать инструктор, отвечающий за безопасность. Экстремальное путешествие состоится 20 мая. Старт и финиш — у сада Декабристов. Стоимость путешествия — 750 рублей. Ранее URA.RU публиковало программу «Ночи музеев» в Перми. Пермякам покажут подземелья пермского университета.