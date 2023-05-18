Блогер проведет тур по реке мертвых в Перми

Автор канала на Youtube «Перекресток семи дорог» Андрей Фадеев приглашает пермяков на экскурсию по реке Стикс и ее подземельям. Об этом сообщают организаторы мероприятия «Живая история» в соцсети «ВКонтакте».
«Экстремальное приключение для настоящих сталкеров. Вместе с опытным путешественником, блогером Андреем Фадеевым, автором канала на YouTube „Перекресток семи дорог“ мы отправимся изучать подземелья реки Стикс», — говорит туроператор. Идти на такую экскурсию самостоятельно без сопровождения опасно, предупреждают организаторы. Группу будут сопровождать инструктор, отвечающий за безопасность.
Экстремальное путешествие состоится 20 мая. Старт и финиш — у сада Декабристов. Стоимость путешествия — 750 рублей.
Ранее URA.RU публиковало программу «Ночи музеев» в Перми. Пермякам покажут подземелья пермского университета.
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