11 мая 2023

В Тюменской области мужчина избил свою жену кастрюлей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
В суде мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся Фото:

Житель Тюменской области Юрий Шумков избил свою супругу кастрюлей по голове из-за ревности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Днем между сожителями произошла ссора на почве ревности мужчины. В результате Юрий взял в руку небольшую металлическую кастрюлю, используемую под пепельницу, и один раз ударил ею женщину по голове», — пишут в ведомстве.

Также в нетрезвом состоянии 12 октября 2022 года Шумков из-за ссоры с женой нанес ей два удара по лицу. После чего схватил женщину за руку и сбросил ее с дивана на пол, затем нанес потерпевшей не менее двух ударов ногой по спине.

В суде подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Принес потерпевшей извинения, которые ею были приняты. В связи с этим сожительница просит о прекращении уголовного дела в отношении Шумкова и надеется, что мужчина оставит ее в покое.

Суд вынес приговор в отношении Юрия Шумкова, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия ч. 2 ст. 115 УК РФ и в нанесении побоев и иных насильственных действий, причинивших физическую боль, будучи осужденным за преступление, совершенное с применением насилия ч.2 ст. 116.1 УК РФ. Учитывая все доказательства, суд назначил Юрию наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Тюменской области Юрий Шумков избил свою супругу кастрюлей по голове из-за ревности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Днем между сожителями произошла ссора на почве ревности мужчины. В результате Юрий взял в руку небольшую металлическую кастрюлю, используемую под пепельницу, и один раз ударил ею женщину по голове», — пишут в ведомстве. Также в нетрезвом состоянии 12 октября 2022 года Шумков из-за ссоры с женой нанес ей два удара по лицу. После чего схватил женщину за руку и сбросил ее с дивана на пол, затем нанес потерпевшей не менее двух ударов ногой по спине. В суде подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Принес потерпевшей извинения, которые ею были приняты. В связи с этим сожительница просит о прекращении уголовного дела в отношении Шумкова и надеется, что мужчина оставит ее в покое. Суд вынес приговор в отношении Юрия Шумкова, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия ч. 2 ст. 115 УК РФ и в нанесении побоев и иных насильственных действий, причинивших физическую боль, будучи осужденным за преступление, совершенное с применением насилия ч.2 ст. 116.1 УК РФ. Учитывая все доказательства, суд назначил Юрию наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...