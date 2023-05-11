В Тюменской области мужчина избил свою жену кастрюлей

В суде мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюменской области Юрий Шумков избил свою супругу кастрюлей по голове из-за ревности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Днем между сожителями произошла ссора на почве ревности мужчины. В результате Юрий взял в руку небольшую металлическую кастрюлю, используемую под пепельницу, и один раз ударил ею женщину по голове», — пишут в ведомстве.

Также в нетрезвом состоянии 12 октября 2022 года Шумков из-за ссоры с женой нанес ей два удара по лицу. После чего схватил женщину за руку и сбросил ее с дивана на пол, затем нанес потерпевшей не менее двух ударов ногой по спине.

В суде подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Принес потерпевшей извинения, которые ею были приняты. В связи с этим сожительница просит о прекращении уголовного дела в отношении Шумкова и надеется, что мужчина оставит ее в покое.

Суд вынес приговор в отношении Юрия Шумкова, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия ч. 2 ст. 115 УК РФ и в нанесении побоев и иных насильственных действий, причинивших физическую боль, будучи осужденным за преступление, совершенное с применением насилия ч.2 ст. 116.1 УК РФ. Учитывая все доказательства, суд назначил Юрию наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.