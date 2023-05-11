В ХМАО начинается ремонт трасс по нацпроекту

12 мая 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

В ХМАО ремонтируют трассу Сургут — Нижневартовск Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО начинается ремонт трасс по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Рабочие приступили к капитальному ремонту на автодороге Сургут — Нижневартовск. «В Нижневартовском районе начался капитальный ремонт участка трассы Сургут — Нижневартовск с 213 по 217 км. Работы выполняют по национальному проекту „Безопасные качественные дороги“», — сообщает telegram-канал «Дороги Югры» Рабочие уложат новое дорожное покрытие, обновят бордюры и тротуары, заменят барьеры и дорожные знаки, нанесут разметку, установят автобусные остановки. Ремонт завершится в 2024 году. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО поставили дорожникам дедлайн по ремонту трасс. Они проверили состояние дорог, где в 2019—2022 годах проводили работы, и потребовали устранить дефекты до 26 июня.

В ХМАО начинается ремонт трасс по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Рабочие приступили к капитальному ремонту на автодороге Сургут — Нижневартовск. «В Нижневартовском районе начался капитальный ремонт участка трассы Сургут — Нижневартовск с 213 по 217 км. Работы выполняют по национальному проекту „Безопасные качественные дороги“», — сообщает telegram-канал «Дороги Югры» Рабочие уложат новое дорожное покрытие, обновят бордюры и тротуары, заменят барьеры и дорожные знаки, нанесут разметку, установят автобусные остановки. Ремонт завершится в 2024 году. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО поставили дорожникам дедлайн по ремонту трасс. Они проверили состояние дорог, где в 2019—2022 годах проводили работы, и потребовали устранить дефекты до 26 июня.