11 мая 2023
10 мая 2023

В ХМАО начинается ремонт трасс по нацпроекту

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция дорог Главой города совместно с Краснояровой Н.А. Сургут, спецтехника, ремонт дороги, ведутся работы
В ХМАО ремонтируют трассу Сургут — Нижневартовск Фото:

В ХМАО начинается ремонт трасс по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Рабочие приступили к капитальному ремонту на автодороге Сургут — Нижневартовск.

«В Нижневартовском районе начался капитальный ремонт участка трассы Сургут — Нижневартовск с 213 по 217 км. Работы выполняют по национальному проекту „Безопасные качественные дороги“», — сообщает telegram-канал «Дороги Югры»

Рабочие уложат новое дорожное покрытие, обновят бордюры и тротуары, заменят барьеры и дорожные знаки, нанесут разметку, установят автобусные остановки. Ремонт завершится в 2024 году.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО поставили дорожникам дедлайн по ремонту трасс. Они проверили состояние дорог, где в 2019—2022 годах проводили работы, и потребовали устранить дефекты до 26 июня.

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В ХМАО начинается ремонт трасс по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Рабочие приступили к капитальному ремонту на автодороге Сургут — Нижневартовск. «В Нижневартовском районе начался капитальный ремонт участка трассы Сургут — Нижневартовск с 213 по 217 км. Работы выполняют по национальному проекту „Безопасные качественные дороги“», — сообщает telegram-канал «Дороги Югры» Рабочие уложат новое дорожное покрытие, обновят бордюры и тротуары, заменят барьеры и дорожные знаки, нанесут разметку, установят автобусные остановки. Ремонт завершится в 2024 году. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО поставили дорожникам дедлайн по ремонту трасс. Они проверили состояние дорог, где в 2019—2022 годах проводили работы, и потребовали устранить дефекты до 26 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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