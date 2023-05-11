11 мая 2023

Сотрудникам главного танкового завода подняли зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Сдача десятитысячного универсального вагона Уралвагонзавода. Нижний Тагил, увз, уралвагонзавод
С 1 мая сотрудникам предприятия поднимут зарплату Фото:

Сотрудникам «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») с 1 мая проиндексируют зарплату на 12%. Об этом работникам предприятия на итоговой конференции по выполнению мероприятий коллективного договора сообщил глава концерна Александр Потапов, рассказали URA.RU в пресс-службе УВЗ.

«Глава концерна отметил, что все взятые на себя обязательства администрация выполняет. В том числе ежегодно растет заработная плата. Принято решение, что с 1 мая 2023 года заработная плата работников Уралвагонзавода будет проиндексирована на 11,94%», — сообщили на УВЗ.

«Уралвагонзавод» считается главным танковым заводом в России. Там производится стратегически необходимая для РФ техника. Ранее на предприятии провели учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

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Сотрудникам «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») с 1 мая проиндексируют зарплату на 12%. Об этом работникам предприятия на итоговой конференции по выполнению мероприятий коллективного договора сообщил глава концерна Александр Потапов, рассказали URA.RU в пресс-службе УВЗ. «Глава концерна отметил, что все взятые на себя обязательства администрация выполняет. В том числе ежегодно растет заработная плата. Принято решение, что с 1 мая 2023 года заработная плата работников Уралвагонзавода будет проиндексирована на 11,94%», — сообщили на УВЗ. «Уралвагонзавод» считается главным танковым заводом в России. Там производится стратегически необходимая для РФ техника. Ранее на предприятии провели учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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