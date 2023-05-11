Сотрудникам главного танкового завода подняли зарплату

12 мая 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

С 1 мая сотрудникам предприятия поднимут зарплату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудникам «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») с 1 мая проиндексируют зарплату на 12%. Об этом работникам предприятия на итоговой конференции по выполнению мероприятий коллективного договора сообщил глава концерна Александр Потапов, рассказали URA.RU в пресс-службе УВЗ. «Глава концерна отметил, что все взятые на себя обязательства администрация выполняет. В том числе ежегодно растет заработная плата. Принято решение, что с 1 мая 2023 года заработная плата работников Уралвагонзавода будет проиндексирована на 11,94%», — сообщили на УВЗ. «Уралвагонзавод» считается главным танковым заводом в России. Там производится стратегически необходимая для РФ техника. Ранее на предприятии провели учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Сотрудникам «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») с 1 мая проиндексируют зарплату на 12%. Об этом работникам предприятия на итоговой конференции по выполнению мероприятий коллективного договора сообщил глава концерна Александр Потапов, рассказали URA.RU в пресс-службе УВЗ. «Глава концерна отметил, что все взятые на себя обязательства администрация выполняет. В том числе ежегодно растет заработная плата. Принято решение, что с 1 мая 2023 года заработная плата работников Уралвагонзавода будет проиндексирована на 11,94%», — сообщили на УВЗ. «Уралвагонзавод» считается главным танковым заводом в России. Там производится стратегически необходимая для РФ техника. Ранее на предприятии провели учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций.