На главном танковом заводе РФ провели учения по ЧС

На «Уралвагонзаводе» провели учения по предотвращению ЧС

11 мая 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

На «Уралвагонзаводе» прошли традиционные учения сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») провели учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций и организации сборного эвакуационного пункта. Такие учения проходят ежегодно, сообщает пресс-служба УВЗ в официальной группе «ВКонтакте». «На УВЗ есть различные опасные вещества, которые хранятся в специальных емкостях. Если [например] емкость с мазутом разгерметизируется, об этом сообщают начальнику участка, диспетчеру, начинают собираться службы — пожарные, скорая, спасатели. Они ограничивают зону утечки, собирают разлившиеся нефтепродукты и накладывают пластырь [на емкость]», — рассказывают на предприятии. Таких аварий на предприятии не случалось, но на всякий случай на УВЗ несколько раз в год проходят такие учения. Помимо этого сотрудники прошли учения по развертыванию эвакуационных пунктов. Его развернули на базе местной школы, по замыслу, там принимают людей при чрезвычайной ситуации. «Уралвагонзавод» считается главным танковым заводом в России. Там производится стратегически необходимая для РФ техника.

На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») провели учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций и организации сборного эвакуационного пункта. Такие учения проходят ежегодно, сообщает пресс-служба УВЗ в официальной группе «ВКонтакте». «На УВЗ есть различные опасные вещества, которые хранятся в специальных емкостях. Если [например] емкость с мазутом разгерметизируется, об этом сообщают начальнику участка, диспетчеру, начинают собираться службы — пожарные, скорая, спасатели. Они ограничивают зону утечки, собирают разлившиеся нефтепродукты и накладывают пластырь [на емкость]», — рассказывают на предприятии. Таких аварий на предприятии не случалось, но на всякий случай на УВЗ несколько раз в год проходят такие учения. Помимо этого сотрудники прошли учения по развертыванию эвакуационных пунктов. Его развернули на базе местной школы, по замыслу, там принимают людей при чрезвычайной ситуации. «Уралвагонзавод» считается главным танковым заводом в России. Там производится стратегически необходимая для РФ техника.