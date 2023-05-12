Бельгия первой в истории отправит Украине пакет помощи за счет России

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Украина впервые получила средства, полученные в ходе заморозки активов из РФ Фото:
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Первой страной, которая отправит Украине финансовые средства, полученные от продажи российских активов, станет Бельгия. Бельгийские власти согласовали отправку помощи в размере 92 миллионов евро, сообщает издание News.Belgium.

«Правительство Бельгии согласовало пакет помощи Украине на 92 миллиона евро», — говорится в материале издания. Там добавили, что отправленные средства были получены от продажи российских активов, что является первым случаем, когда Запад осуществляет поддержку Украины при помощи замороженных активов из России.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо объявил о передаче на военные нужды Украины 200 миллионов евро. Данные средства были получены в результате заморозки российских активов. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюзом были заморожены российские активы на сумму 21,5 миллиарда евро

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Первой страной, которая отправит Украине финансовые средства, полученные от продажи российских активов, станет Бельгия. Бельгийские власти согласовали отправку помощи в размере 92 миллионов евро, сообщает издание News.Belgium. «Правительство Бельгии согласовало пакет помощи Украине на 92 миллиона евро», — говорится в материале издания. Там добавили, что отправленные средства были получены от продажи российских активов, что является первым случаем, когда Запад осуществляет поддержку Украины при помощи замороженных активов из России. Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо объявил о передаче на военные нужды Украины 200 миллионов евро. Данные средства были получены в результате заморозки российских активов. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюзом были заморожены российские активы на сумму 21,5 миллиарда евро
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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