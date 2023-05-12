Бельгия первой в истории отправит Украине пакет помощи за счет России

Первой страной, которая отправит Украине финансовые средства, полученные от продажи российских активов, станет Бельгия. Бельгийские власти согласовали отправку помощи в размере 92 миллионов евро, сообщает издание News.Belgium.
«Правительство Бельгии согласовало пакет помощи Украине на 92 миллиона евро», — говорится в материале издания. Там добавили, что отправленные средства были получены от продажи российских активов, что является первым случаем, когда Запад осуществляет поддержку Украины при помощи замороженных активов из России.
Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо объявил о передаче на военные нужды Украины 200 миллионов евро. Данные средства были получены в результате заморозки российских активов. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюзом были заморожены российские активы на сумму 21,5 миллиарда евро
Первой страной, которая отправит Украине финансовые средства, полученные от продажи российских активов, станет Бельгия. Бельгийские власти согласовали отправку помощи в размере 92 миллионов евро, сообщает издание News.Belgium. «Правительство Бельгии согласовало пакет помощи Украине на 92 миллиона евро», — говорится в материале издания. Там добавили, что отправленные средства были получены от продажи российских активов, что является первым случаем, когда Запад осуществляет поддержку Украины при помощи замороженных активов из России. Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо объявил о передаче на военные нужды Украины 200 миллионов евро. Данные средства были получены в результате заморозки российских активов. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюзом были заморожены российские активы на сумму 21,5 миллиарда евро