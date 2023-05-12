Песков раскрыл реакцию РФ в случае изъятия ее активов Еврокомиссией

Дмитрий Песков сказал, что РФ будет отстаивать свои интересы
Изъятие российских активов Еврокомиссией недопустимою. Россия будет отстаивать свои интересы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы говорили вчера об этом. Надо посмотреть, какие основания представят. Это посягательство на право государственной собственности, что абсолютно недопустимо. Россия будет и дальше отстаивать свои интересы», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также заявил, что было бы интересно посмотреть, что ЕС представит в качестве обоснования.
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