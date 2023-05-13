Единороссам ЯНАО представят кандидатов в губернаторы Тюменской области В Новом Уренгое Александр Моор, Владимир Пушкарев и Владимир Фомин выступят перед активом «Единой России» 13 мая 2023 в 14:12 Размер текста - 17 + На мероприятии «Единой России» ждут главу Тюменской области Александра Моора Фото: Елена Федорова © URA.RU Кандидаты в губернаторы Тюменской области выступят перед партийными элитами ЕР ЯНАО. Как рассказали источники URA.RU в политтусовке, на мероприятии, которое запланировано на 17.00 в Новом Уренгое 13 мая, ожидают действующего главу региона Александра Моора, партийного куратора УрФО Ивана Квитку и руководство регионального отделения. Кандидаты в губернаторы Тюменской области едут на Ямал. «Мероприятие в рамках праймериз ЕР запланировано на 17.00 13 мая. Кроме трех кандидатов, которые выступят со своими программами, ожидается руководство ямальского отделения партии, губернатор Дмитрий Артюхов и почти все главы муниципалитетов, депутаты от ЕР и партийный куратор УрФО Иван Квитка», — рассказали собеседники, уточнив, что все мероприятие займет не более полутора часов. На мероприятии в рамках предварительного голосования будут представлены все три кандидата — Александр Моор, Владимир Пушкарев и Владимир Фомин. Они также ответят на вопросы секретарей первичных отделений партии. Ранее URA.RU рассказывало, что кандидаты в губернаторы Тюменской области были представлены партактиву Югры. На мероприятии в Ханты-Мансийске действующий губернатор Александр Моор заручился поддержкой единороссов ХМАО на праймериз. Кандидаты в губернаторы Тюменской области выступят перед партийными элитами ЕР ЯНАО. Как рассказали источники URA.RU в политтусовке, на мероприятии, которое запланировано на 17.00 в Новом Уренгое 13 мая, ожидают действующего главу региона Александра Моора, партийного куратора УрФО Ивана Квитку и руководство регионального отделения. Кандидаты в губернаторы Тюменской области едут на Ямал. «Мероприятие в рамках праймериз ЕР запланировано на 17.00 13 мая. Кроме трех кандидатов, которые выступят со своими программами, ожидается руководство ямальского отделения партии, губернатор Дмитрий Артюхов и почти все главы муниципалитетов, депутаты от ЕР и партийный куратор УрФО Иван Квитка», — рассказали собеседники, уточнив, что все мероприятие займет не более полутора часов. На мероприятии в рамках предварительного голосования будут представлены все три кандидата — Александр Моор, Владимир Пушкарев и Владимир Фомин. Они также ответят на вопросы секретарей первичных отделений партии. Ранее URA.RU рассказывало, что кандидаты в губернаторы Тюменской области были представлены партактиву Югры. На мероприятии в Ханты-Мансийске действующий губернатор Александр Моор заручился поддержкой единороссов ХМАО на праймериз. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям