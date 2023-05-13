Единороссам ЯНАО представят кандидатов в губернаторы Тюменской области

В Новом Уренгое Александр Моор, Владимир Пушкарев и Владимир Фомин выступят перед активом «Единой России»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праймериз. Новый Уренгой, моор александр, портрет
На мероприятии «Единой России» ждут главу Тюменской области Александра Моора Фото:

Кандидаты в губернаторы Тюменской области выступят перед партийными элитами ЕР ЯНАО. Как рассказали источники URA.RU в политтусовке, на мероприятии, которое запланировано на 17.00 в Новом Уренгое 13 мая, ожидают действующего главу региона Александра Моора, партийного куратора УрФО Ивана Квитку и руководство регионального отделения.

Кандидаты в губернаторы Тюменской области едут на Ямал. «Мероприятие в рамках праймериз ЕР запланировано на 17.00 13 мая. Кроме трех кандидатов, которые выступят со своими программами, ожидается руководство ямальского отделения партии, губернатор Дмитрий Артюхов и почти все главы муниципалитетов, депутаты от ЕР и партийный куратор УрФО Иван Квитка», — рассказали собеседники, уточнив, что все мероприятие займет не более полутора часов.

На мероприятии в рамках предварительного голосования будут представлены все три кандидата — Александр Моор, Владимир Пушкарев и Владимир Фомин. Они также ответят на вопросы секретарей первичных отделений партии.

Ранее URA.RU рассказывало, что кандидаты в губернаторы Тюменской области были представлены партактиву Югры. На мероприятии в Ханты-Мансийске действующий губернатор Александр Моор заручился поддержкой единороссов ХМАО на праймериз.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидаты в губернаторы Тюменской области выступят перед партийными элитами ЕР ЯНАО. Как рассказали источники URA.RU в политтусовке, на мероприятии, которое запланировано на 17.00 в Новом Уренгое 13 мая, ожидают действующего главу региона Александра Моора, партийного куратора УрФО Ивана Квитку и руководство регионального отделения. Кандидаты в губернаторы Тюменской области едут на Ямал. «Мероприятие в рамках праймериз ЕР запланировано на 17.00 13 мая. Кроме трех кандидатов, которые выступят со своими программами, ожидается руководство ямальского отделения партии, губернатор Дмитрий Артюхов и почти все главы муниципалитетов, депутаты от ЕР и партийный куратор УрФО Иван Квитка», — рассказали собеседники, уточнив, что все мероприятие займет не более полутора часов. На мероприятии в рамках предварительного голосования будут представлены все три кандидата — Александр Моор, Владимир Пушкарев и Владимир Фомин. Они также ответят на вопросы секретарей первичных отделений партии. Ранее URA.RU рассказывало, что кандидаты в губернаторы Тюменской области были представлены партактиву Югры. На мероприятии в Ханты-Мансийске действующий губернатор Александр Моор заручился поддержкой единороссов ХМАО на праймериз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...