В Ханты-Мансийске прошла закрытая встреча губернаторов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 13 мая 2023 в 15:20 Размер текста - 17 + Тройка губернаторов «Тюменской матрешки» провела закрытое совещание в Ханты-Мансийске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийске прошла закрытая встреча губернаторов Тюменской области Александра Моора, ХМАО Натальи Комаровой и ЯНАО Дмитрия Артюхова. Инсайдер в югорском политическом истеблишменте сообщает, что губернатор Ямала прилетел в Югру уже после слета партийного актива «Единой России», на котором были представлены участники губернаторских праймериз. «Артюхов прилетел в Ханты-Мансийск на закрытую встречу с Комаровой и Моором. На мероприятии ЕР, где были представлена тройка участников предварительного голосования, его не было», — сообщает инсайдер. Другой источник агентства подтвердил приезд Артюхова. «Встреча прошла конфиденциально. Губернаторы обсудили текущую общественно-политическую и экономическую повестку, касающуюся всех трех регионов. После совещания Моор с Артюховым отправятся в Новый Уренгой», — сообщает инсайдер. Корреспондент агентства направил запросы в пресс-службу губернатора ЯНАО и департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что участники губернаторских праймериз прилетят на Ямал 13 мая. Они представят свои программы окружному партактиву. В Ханты-Мансийске прошла закрытая встреча губернаторов Тюменской области Александра Моора, ХМАО Натальи Комаровой и ЯНАО Дмитрия Артюхова. Инсайдер в югорском политическом истеблишменте сообщает, что губернатор Ямала прилетел в Югру уже после слета партийного актива «Единой России», на котором были представлены участники губернаторских праймериз. «Артюхов прилетел в Ханты-Мансийск на закрытую встречу с Комаровой и Моором. На мероприятии ЕР, где были представлена тройка участников предварительного голосования, его не было», — сообщает инсайдер. Другой источник агентства подтвердил приезд Артюхова. «Встреча прошла конфиденциально. Губернаторы обсудили текущую общественно-политическую и экономическую повестку, касающуюся всех трех регионов. После совещания Моор с Артюховым отправятся в Новый Уренгой», — сообщает инсайдер. Корреспондент агентства направил запросы в пресс-службу губернатора ЯНАО и департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что участники губернаторских праймериз прилетят на Ямал 13 мая. Они представят свои программы окружному партактиву. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям