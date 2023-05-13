В Ханты-Мансийске прошла закрытая встреча губернаторов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

В Ханты-Мансийске прошла закрытая встреча губернаторов Тюменской области Александра Моора, ХМАО Натальи Комаровой и ЯНАО Дмитрия Артюхова. Инсайдер в югорском политическом истеблишменте сообщает, что губернатор Ямала прилетел в Югру уже после слета партийного актива «Единой России», на котором были представлены участники губернаторских праймериз.
«Артюхов прилетел в Ханты-Мансийск на закрытую встречу с Комаровой и Моором. На мероприятии ЕР, где были представлена тройка участников предварительного голосования, его не было», — сообщает инсайдер.
Другой источник агентства подтвердил приезд Артюхова. «Встреча прошла конфиденциально. Губернаторы обсудили текущую общественно-политическую и экономическую повестку, касающуюся всех трех регионов. После совещания Моор с Артюховым отправятся в Новый Уренгой», — сообщает инсайдер.
Корреспондент агентства направил запросы в пресс-службу губернатора ЯНАО и департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что участники губернаторских праймериз прилетят на Ямал 13 мая. Они представят свои программы окружному партактиву.
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