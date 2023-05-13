В Ханты-Мансийске прошла закрытая встреча губернаторов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, моор александр, артюхов дмитрий, комарова наталья
Тройка губернаторов «Тюменской матрешки» провела закрытое совещание в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске прошла закрытая встреча губернаторов Тюменской области Александра Моора, ХМАО Натальи Комаровой и ЯНАО Дмитрия Артюхова. Инсайдер в югорском политическом истеблишменте сообщает, что губернатор Ямала прилетел в Югру уже после слета партийного актива «Единой России», на котором были представлены участники губернаторских праймериз.

«Артюхов прилетел в Ханты-Мансийск на закрытую встречу с Комаровой и Моором. На мероприятии ЕР, где были представлена тройка участников предварительного голосования, его не было», — сообщает инсайдер.

Другой источник агентства подтвердил приезд Артюхова. «Встреча прошла конфиденциально. Губернаторы обсудили текущую общественно-политическую и экономическую повестку, касающуюся всех трех регионов. После совещания Моор с Артюховым отправятся в Новый Уренгой», — сообщает инсайдер.

Корреспондент агентства направил запросы в пресс-службу губернатора ЯНАО и департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что участники губернаторских праймериз прилетят на Ямал 13 мая. Они представят свои программы окружному партактиву.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске прошла закрытая встреча губернаторов Тюменской области Александра Моора, ХМАО Натальи Комаровой и ЯНАО Дмитрия Артюхова. Инсайдер в югорском политическом истеблишменте сообщает, что губернатор Ямала прилетел в Югру уже после слета партийного актива «Единой России», на котором были представлены участники губернаторских праймериз. «Артюхов прилетел в Ханты-Мансийск на закрытую встречу с Комаровой и Моором. На мероприятии ЕР, где были представлена тройка участников предварительного голосования, его не было», — сообщает инсайдер. Другой источник агентства подтвердил приезд Артюхова. «Встреча прошла конфиденциально. Губернаторы обсудили текущую общественно-политическую и экономическую повестку, касающуюся всех трех регионов. После совещания Моор с Артюховым отправятся в Новый Уренгой», — сообщает инсайдер. Корреспондент агентства направил запросы в пресс-службу губернатора ЯНАО и департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что участники губернаторских праймериз прилетят на Ямал 13 мая. Они представят свои программы окружному партактиву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...