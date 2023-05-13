Онкологи назвали признаки рака, которые нельзя игнорировать мужчинам «Ридус»: стойкие проблемы с походом в туалет могут быть признаками рака у мужчин 13 мая 2023 в 20:57 Размер текста - 17 + Врачи советуют мужчинам не игнорировать проблемы с походом в туалет Фото: Анна Майорова © URA.RU «Красными флагами» развития онкологических заболеваний у мужчин являются стойкие проблемы при попытке сходить в туалет. Ранние признаки рака обнародовало Немецкое онкологическое общество. «Ранние признаки онкологии, специфические для мужчин — это плохой или прерывистый поток мочи, неспособность мочиться или трудности с началом мочеиспускания. Также насторожить мужчин должны увеличение или затвердевание яичка, кровь в сперме», — пишет «Ридус». Общими признаками рака являются изменения кожи, продолжительная потеря аппетита, нарушение слуха, зрения, судороги, необъяснимая потеря веса. Онкологи отмечают, что при раннем выявления рака выздороветь гораздо проще. Замдиректора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС), онколог Павел Копосов ранее сообщал, что риск рака повышают мутации, передающиеся по наследству. Предрасположенность к раку может передаваться и через поколение, то есть от бабушек и дедушек. «Красными флагами» развития онкологических заболеваний у мужчин являются стойкие проблемы при попытке сходить в туалет. Ранние признаки рака обнародовало Немецкое онкологическое общество. «Ранние признаки онкологии, специфические для мужчин — это плохой или прерывистый поток мочи, неспособность мочиться или трудности с началом мочеиспускания. Также насторожить мужчин должны увеличение или затвердевание яичка, кровь в сперме», — пишет «Ридус». Общими признаками рака являются изменения кожи, продолжительная потеря аппетита, нарушение слуха, зрения, судороги, необъяснимая потеря веса. Онкологи отмечают, что при раннем выявления рака выздороветь гораздо проще. Замдиректора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС), онколог Павел Копосов ранее сообщал, что риск рака повышают мутации, передающиеся по наследству. Предрасположенность к раку может передаваться и через поколение, то есть от бабушек и дедушек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям