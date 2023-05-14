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В Перми на речных трамвайчиках ограничили число пассажиров

© Служба новостей «URA.RU»
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Народные гуляния День Победы. Пермь, река кама, коммунальный мост, речные прогулки, теплоход алмаз
Уровень воды в Каме не позволяет брать на борт много людей Фото:

Уровень воды в Каме продолжает оставаться низким. Поэтому владельцам прогулочных теплоходов приходится ограничивать количество пассажиров, чтобы суда не сели на мель. Об этом сообщили в компании «Кама-Трэвел».

«Ситуация с водой в Каме остается непростой — ее все еще мало. В связи с этим, по требованию безопасности, мы ограничиваем посадку по количеству людей», — сообщается на странице «Речной трамвайчик Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Добрянском округе Пермского края из-за никого уровня воды в Каме власти не смогли вовремя запустить паромную переправу. Апрель в 2023 году оказался самым теплым и сухим за несколько лет. Метеорологи отметили, что весеннее половодье на реках Пермского края началось рано и оказалось очень низким.

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Уровень воды в Каме продолжает оставаться низким. Поэтому владельцам прогулочных теплоходов приходится ограничивать количество пассажиров, чтобы суда не сели на мель. Об этом сообщили в компании «Кама-Трэвел». «Ситуация с водой в Каме остается непростой — ее все еще мало. В связи с этим, по требованию безопасности, мы ограничиваем посадку по количеству людей», — сообщается на странице «Речной трамвайчик Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Добрянском округе Пермского края из-за никого уровня воды в Каме власти не смогли вовремя запустить паромную переправу. Апрель в 2023 году оказался самым теплым и сухим за несколько лет. Метеорологи отметили, что весеннее половодье на реках Пермского края началось рано и оказалось очень низким.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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