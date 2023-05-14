В Перми на речных трамвайчиках ограничили число пассажиров

15 мая 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Каме не позволяет брать на борт много людей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уровень воды в Каме продолжает оставаться низким. Поэтому владельцам прогулочных теплоходов приходится ограничивать количество пассажиров, чтобы суда не сели на мель. Об этом сообщили в компании «Кама-Трэвел». «Ситуация с водой в Каме остается непростой — ее все еще мало. В связи с этим, по требованию безопасности, мы ограничиваем посадку по количеству людей», — сообщается на странице «Речной трамвайчик Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Добрянском округе Пермского края из-за никого уровня воды в Каме власти не смогли вовремя запустить паромную переправу. Апрель в 2023 году оказался самым теплым и сухим за несколько лет. Метеорологи отметили, что весеннее половодье на реках Пермского края началось рано и оказалось очень низким.

Уровень воды в Каме продолжает оставаться низким. Поэтому владельцам прогулочных теплоходов приходится ограничивать количество пассажиров, чтобы суда не сели на мель. Об этом сообщили в компании «Кама-Трэвел». «Ситуация с водой в Каме остается непростой — ее все еще мало. В связи с этим, по требованию безопасности, мы ограничиваем посадку по количеству людей», — сообщается на странице «Речной трамвайчик Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Добрянском округе Пермского края из-за никого уровня воды в Каме власти не смогли вовремя запустить паромную переправу. Апрель в 2023 году оказался самым теплым и сухим за несколько лет. Метеорологи отметили, что весеннее половодье на реках Пермского края началось рано и оказалось очень низким.