В Перми на речных трамвайчиках ограничили число пассажиров

Уровень воды в Каме продолжает оставаться низким. Поэтому владельцам прогулочных теплоходов приходится ограничивать количество пассажиров, чтобы суда не сели на мель. Об этом сообщили в компании «Кама-Трэвел».
«Ситуация с водой в Каме остается непростой — ее все еще мало. В связи с этим, по требованию безопасности, мы ограничиваем посадку по количеству людей», — сообщается на странице «Речной трамвайчик Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Добрянском округе Пермского края из-за никого уровня воды в Каме власти не смогли вовремя запустить паромную переправу. Апрель в 2023 году оказался самым теплым и сухим за несколько лет. Метеорологи отметили, что весеннее половодье на реках Пермского края началось рано и оказалось очень низким.
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