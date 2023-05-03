03 мая 2023

Погода в Пермском крае побила многолетние рекорды

Апрель 2023 года в Пермском крае стал самым теплым и сухим за последние годы
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в городе. Пермь, лето в городе, зонт от солнца, жара в городе
Весна радует пермяков теплой и сухой погодой Фото:

Пермские метеорологи подведи итоги апреля — месяц оказался самым теплым и сухим за последние годы. Об этом рассказали в ГИС центре Пермского классического университета (ПГНИУ).

«Апрель 2023 года в Пермском крае стал самым теплым с 2016 года и самым сухим с 2002 года. Средняя температура воздуха за апрель составила от +2,6 градуса в Бисере до +8 градусов в Чайковском, что выше нормы на северо-востоке края на 1,5 градуса, а на юго-западе на 3,5 градуса», — сообщается на сайте ГИС центра. В Перми средняя температура воздуха в апреле составила +5,9 градуса, что выше климатической нормы на 2,1 градуса.

Метеорологи отмечают, что в этом году апрель запомнился ранним таянием снега и началом пожароопасного сезона. За месяц зафиксирован 21 лесной пожар. При этом весеннее половодье на реках края началось рано и оказалось либо самым низким, либо одним из самых низких в истории наблюдений. Аномально низкий уровень воды наблюдается в Камском водохранилище — на 1,5 метра ниже нормы.

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Пермские метеорологи подведи итоги апреля — месяц оказался самым теплым и сухим за последние годы. Об этом рассказали в ГИС центре Пермского классического университета (ПГНИУ). «Апрель 2023 года в Пермском крае стал самым теплым с 2016 года и самым сухим с 2002 года. Средняя температура воздуха за апрель составила от +2,6 градуса в Бисере до +8 градусов в Чайковском, что выше нормы на северо-востоке края на 1,5 градуса, а на юго-западе на 3,5 градуса», — сообщается на сайте ГИС центра. В Перми средняя температура воздуха в апреле составила +5,9 градуса, что выше климатической нормы на 2,1 градуса. Метеорологи отмечают, что в этом году апрель запомнился ранним таянием снега и началом пожароопасного сезона. За месяц зафиксирован 21 лесной пожар. При этом весеннее половодье на реках края началось рано и оказалось либо самым низким, либо одним из самых низких в истории наблюдений. Аномально низкий уровень воды наблюдается в Камском водохранилище — на 1,5 метра ниже нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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