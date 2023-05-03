Погода в Пермском крае побила многолетние рекорды

Апрель 2023 года в Пермском крае стал самым теплым и сухим за последние годы

04 мая 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Весна радует пермяков теплой и сухой погодой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские метеорологи подведи итоги апреля — месяц оказался самым теплым и сухим за последние годы. Об этом рассказали в ГИС центре Пермского классического университета (ПГНИУ). «Апрель 2023 года в Пермском крае стал самым теплым с 2016 года и самым сухим с 2002 года. Средняя температура воздуха за апрель составила от +2,6 градуса в Бисере до +8 градусов в Чайковском, что выше нормы на северо-востоке края на 1,5 градуса, а на юго-западе на 3,5 градуса», — сообщается на сайте ГИС центра. В Перми средняя температура воздуха в апреле составила +5,9 градуса, что выше климатической нормы на 2,1 градуса. Метеорологи отмечают, что в этом году апрель запомнился ранним таянием снега и началом пожароопасного сезона. За месяц зафиксирован 21 лесной пожар. При этом весеннее половодье на реках края началось рано и оказалось либо самым низким, либо одним из самых низких в истории наблюдений. Аномально низкий уровень воды наблюдается в Камском водохранилище — на 1,5 метра ниже нормы.

Пермские метеорологи подведи итоги апреля — месяц оказался самым теплым и сухим за последние годы. Об этом рассказали в ГИС центре Пермского классического университета (ПГНИУ). «Апрель 2023 года в Пермском крае стал самым теплым с 2016 года и самым сухим с 2002 года. Средняя температура воздуха за апрель составила от +2,6 градуса в Бисере до +8 градусов в Чайковском, что выше нормы на северо-востоке края на 1,5 градуса, а на юго-западе на 3,5 градуса», — сообщается на сайте ГИС центра. В Перми средняя температура воздуха в апреле составила +5,9 градуса, что выше климатической нормы на 2,1 градуса. Метеорологи отмечают, что в этом году апрель запомнился ранним таянием снега и началом пожароопасного сезона. За месяц зафиксирован 21 лесной пожар. При этом весеннее половодье на реках края началось рано и оказалось либо самым низким, либо одним из самых низких в истории наблюдений. Аномально низкий уровень воды наблюдается в Камском водохранилище — на 1,5 метра ниже нормы.