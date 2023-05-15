Силовики занялись свердловчанином, который задушил ребенка за плач

В Екатеринбурге молодого человека обвиняют в удушении из-за громкого плача двухлетней дочери своей подруги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.
«24-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней)», — сообщили в ведомстве. Инцидент произошел 13 мая.
Мужчина остался наедине с двухлетней дочкой своей подруги. Когда ребенок начал плакать, свердловчанин пытался его успокоить, но не справился с эмоциями, закрыл ей лицо ладонью и задушил. Поняв, что девочка не дышит, он позвонил в скорую, но жизнь спасти не удалось.
По данным пресс-группы УМВД по Екатеринбургу, мать девочки, который не было дома, работает уборщицей и в качестве подработки продает мороженое. Сам предполагаемый убийца безработный. Позднее его доставят в суд, где будет принято решение о его вине.
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