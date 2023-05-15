Силовики занялись свердловчанином, который задушил ребенка за плач

15 мая 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Бойцы уголовного розыска задержали предполагаемого убийцу Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге молодого человека обвиняют в удушении из-за громкого плача двухлетней дочери своей подруги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «24-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней)», — сообщили в ведомстве. Инцидент произошел 13 мая. Мужчина остался наедине с двухлетней дочкой своей подруги. Когда ребенок начал плакать, свердловчанин пытался его успокоить, но не справился с эмоциями, закрыл ей лицо ладонью и задушил. Поняв, что девочка не дышит, он позвонил в скорую, но жизнь спасти не удалось. По данным пресс-группы УМВД по Екатеринбургу, мать девочки, который не было дома, работает уборщицей и в качестве подработки продает мороженое. Сам предполагаемый убийца безработный. Позднее его доставят в суд, где будет принято решение о его вине.

В Екатеринбурге молодого человека обвиняют в удушении из-за громкого плача двухлетней дочери своей подруги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «24-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней)», — сообщили в ведомстве. Инцидент произошел 13 мая. Мужчина остался наедине с двухлетней дочкой своей подруги. Когда ребенок начал плакать, свердловчанин пытался его успокоить, но не справился с эмоциями, закрыл ей лицо ладонью и задушил. Поняв, что девочка не дышит, он позвонил в скорую, но жизнь спасти не удалось. По данным пресс-группы УМВД по Екатеринбургу, мать девочки, который не было дома, работает уборщицей и в качестве подработки продает мороженое. Сам предполагаемый убийца безработный. Позднее его доставят в суд, где будет принято решение о его вине.