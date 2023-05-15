Мэр отчитался о ситуации с пожарами в свердловском городе. Фото

16 мая 2023 в 02:31 Размер текста - 17 +

В Режевском городском округе локализованы все пожары Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Режевском городском округе (Свердловская область) локализованы все действующие пожары, спасателей стянули в поселок Костоусово и в направлении станции Стриганово. 15 мая в округе работал пожарный поезд, самолет-амфибия Бе-200, вертолет Ми-8, пожарные окарауливают отдельные территории, сообщил глава Режа Иван Карташов. «Тушение лесных пожаров в Режевском городском округе продолжается, отмечу, что за сегодня все очаги возгораний локализованы. Однако работа кипит в поселке Костоусово и в направлении станции Стриганово, там зайдествованы силы Авиалесоохраны и десанта. Также работает пожарный поезд, Бе-200, Ми-8, пожарные закнимаются окарауливанием», — написал Карташов в соцсети «ВКонтакте». Мэр также отметил вклад добровольцев в тушение пожаров и поблагодарил их за труд. «Работаем по всем направлениям, применяются все возможные силы и средства для борьбы с огненной стихией», — резюмировал Карташов. Ранее спасатели раскрыли, что в Свердловской области продолжают действовать 23 природных пожара, из них 12 локализованы. За 14 мая сотрудникам МЧС удалось потушить десять пожаров. Для тушения пожаров в Режевском округе использовали пожарный поезд Фото: страница Ивана Карташова в соцсети «ВКонтакте»

В Режевском городском округе (Свердловская область) локализованы все действующие пожары, спасателей стянули в поселок Костоусово и в направлении станции Стриганово. 15 мая в округе работал пожарный поезд, самолет-амфибия Бе-200, вертолет Ми-8, пожарные окарауливают отдельные территории, сообщил глава Режа Иван Карташов. «Тушение лесных пожаров в Режевском городском округе продолжается, отмечу, что за сегодня все очаги возгораний локализованы. Однако работа кипит в поселке Костоусово и в направлении станции Стриганово, там зайдествованы силы Авиалесоохраны и десанта. Также работает пожарный поезд, Бе-200, Ми-8, пожарные закнимаются окарауливанием», — написал Карташов в соцсети «ВКонтакте». Мэр также отметил вклад добровольцев в тушение пожаров и поблагодарил их за труд. «Работаем по всем направлениям, применяются все возможные силы и средства для борьбы с огненной стихией», — резюмировал Карташов. Ранее спасатели раскрыли, что в Свердловской области продолжают действовать 23 природных пожара, из них 12 локализованы. За 14 мая сотрудникам МЧС удалось потушить десять пожаров.