15 мая 2023

Мэр отчитался о ситуации с пожарами в свердловском городе. Фото

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Пожар на Салаирском. Тюмень , дым, пожар, тушение, лес, последствия, смог
В Режевском городском округе локализованы все пожары Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Режевском городском округе (Свердловская область) локализованы все действующие пожары, спасателей стянули в поселок Костоусово и в направлении станции Стриганово. 15 мая в округе работал пожарный поезд, самолет-амфибия Бе-200, вертолет Ми-8, пожарные окарауливают отдельные территории, сообщил глава Режа Иван Карташов.

«Тушение лесных пожаров в Режевском городском округе продолжается, отмечу, что за сегодня все очаги возгораний локализованы. Однако работа кипит в поселке Костоусово и в направлении станции Стриганово, там зайдествованы силы Авиалесоохраны и десанта. Также работает пожарный поезд, Бе-200, Ми-8, пожарные закнимаются окарауливанием», — написал Карташов в соцсети «ВКонтакте».

Мэр также отметил вклад добровольцев в тушение пожаров и поблагодарил их за труд. «Работаем по всем направлениям, применяются все возможные силы и средства для борьбы с огненной стихией», — резюмировал Карташов.

Ранее спасатели раскрыли, что в Свердловской области продолжают действовать 23 природных пожара, из них 12 локализованы. За 14 мая сотрудникам МЧС удалось потушить десять пожаров.

Для тушения пожаров в Режевском округе использовали пожарный поезд
Для тушения пожаров в Режевском округе использовали пожарный поезд
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В Режевском городском округе (Свердловская область) локализованы все действующие пожары, спасателей стянули в поселок Костоусово и в направлении станции Стриганово. 15 мая в округе работал пожарный поезд, самолет-амфибия Бе-200, вертолет Ми-8, пожарные окарауливают отдельные территории, сообщил глава Режа Иван Карташов. «Тушение лесных пожаров в Режевском городском округе продолжается, отмечу, что за сегодня все очаги возгораний локализованы. Однако работа кипит в поселке Костоусово и в направлении станции Стриганово, там зайдествованы силы Авиалесоохраны и десанта. Также работает пожарный поезд, Бе-200, Ми-8, пожарные закнимаются окарауливанием», — написал Карташов в соцсети «ВКонтакте». Мэр также отметил вклад добровольцев в тушение пожаров и поблагодарил их за труд. «Работаем по всем направлениям, применяются все возможные силы и средства для борьбы с огненной стихией», — резюмировал Карташов. Ранее спасатели раскрыли, что в Свердловской области продолжают действовать 23 природных пожара, из них 12 локализованы. За 14 мая сотрудникам МЧС удалось потушить десять пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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