В Екатеринбурге назвали самые высокооплачиваемые вакансии

В список самых высокооплачиваемых вакансий попали прораб и менеджер

16 мая 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге ищут бизнес-аналитика на зарплату 150 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самой высокооплачиваемой вакансией в Екатеринбурге в мае стала вакансия бизнес-аналитика — ему готовы платить 150 тысяч рублей. Также в топе вакансии руководителя группы торговых представителей, заведующего кабинетом трансфузионной терапии, прораба и регионального менеджера. Об этом URA.RU сообщили авторы исследования — компания SuperJob. «В топе наиболее высокооплачиваемых предложений мая — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT», — рассказали авторы исследования. В Екатеринбурге на первом месте вакансия бизнес-аналитика 1С:ERP с зарплатой от 150 тысяч рублей. На втором месте вакансия руководителя группы торговых представителей (от 85 тысяч), на третьем — заведующего кабинетом трансфузионной терапии (от 80 тысяч). Также в топе вакансия прораба (зарплата от 70 до 90 тысяч рублей) и регионального менеджера (от 70 тысяч). В Уральском федеральном округе (УрФО) наблюдается серьезный кадровый голод. Свердловская область вошла в тройку регионов с наиболее выраженным дефицитом.

Самой высокооплачиваемой вакансией в Екатеринбурге в мае стала вакансия бизнес-аналитика — ему готовы платить 150 тысяч рублей. Также в топе вакансии руководителя группы торговых представителей, заведующего кабинетом трансфузионной терапии, прораба и регионального менеджера. Об этом URA.RU сообщили авторы исследования — компания SuperJob. «В топе наиболее высокооплачиваемых предложений мая — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT», — рассказали авторы исследования. В Екатеринбурге на первом месте вакансия бизнес-аналитика 1С:ERP с зарплатой от 150 тысяч рублей. На втором месте вакансия руководителя группы торговых представителей (от 85 тысяч), на третьем — заведующего кабинетом трансфузионной терапии (от 80 тысяч). Также в топе вакансия прораба (зарплата от 70 до 90 тысяч рублей) и регионального менеджера (от 70 тысяч). В Уральском федеральном округе (УрФО) наблюдается серьезный кадровый голод. Свердловская область вошла в тройку регионов с наиболее выраженным дефицитом.