15 мая 2023

В Екатеринбурге назвали самые высокооплачиваемые вакансии

В список самых высокооплачиваемых вакансий попали прораб и менеджер
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В Екатеринбурге ищут бизнес-аналитика на зарплату 150 тысяч рублей Фото:

Самой высокооплачиваемой вакансией в Екатеринбурге в мае стала вакансия бизнес-аналитика — ему готовы платить 150 тысяч рублей. Также в топе вакансии руководителя группы торговых представителей, заведующего кабинетом трансфузионной терапии, прораба и регионального менеджера. Об этом URA.RU сообщили авторы исследования — компания SuperJob.

«В топе наиболее высокооплачиваемых предложений мая — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT», — рассказали авторы исследования. В Екатеринбурге на первом месте вакансия бизнес-аналитика 1С:ERP с зарплатой от 150 тысяч рублей. На втором месте вакансия руководителя группы торговых представителей (от 85 тысяч), на третьем — заведующего кабинетом трансфузионной терапии (от 80 тысяч). Также в топе вакансия прораба (зарплата от 70 до 90 тысяч рублей) и регионального менеджера (от 70 тысяч).

В Уральском федеральном округе (УрФО) наблюдается серьезный кадровый голод. Свердловская область вошла в тройку регионов с наиболее выраженным дефицитом.

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Самой высокооплачиваемой вакансией в Екатеринбурге в мае стала вакансия бизнес-аналитика — ему готовы платить 150 тысяч рублей. Также в топе вакансии руководителя группы торговых представителей, заведующего кабинетом трансфузионной терапии, прораба и регионального менеджера. Об этом URA.RU сообщили авторы исследования — компания SuperJob. «В топе наиболее высокооплачиваемых предложений мая — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT», — рассказали авторы исследования. В Екатеринбурге на первом месте вакансия бизнес-аналитика 1С:ERP с зарплатой от 150 тысяч рублей. На втором месте вакансия руководителя группы торговых представителей (от 85 тысяч), на третьем — заведующего кабинетом трансфузионной терапии (от 80 тысяч). Также в топе вакансия прораба (зарплата от 70 до 90 тысяч рублей) и регионального менеджера (от 70 тысяч). В Уральском федеральном округе (УрФО) наблюдается серьезный кадровый голод. Свердловская область вошла в тройку регионов с наиболее выраженным дефицитом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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