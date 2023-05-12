В регионах УрФО выявили серьезный дефицит сотрудников

hh.ru: на одну вакансию в регионах УрФО приходится по три резюме

В регионах УрФО на одну вакансию приходится в среднем три резюме Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Уральском федеральном округе (УрФО) наблюдается серьезный кадровый голод. В тройку регионов с наиболее выраженным дефицитом работников вошли Курганская, Челябинская и Свердловская области. Данными аналитиков с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru.

«В целом по УрФО на одну вакансию приходится всего три резюме. В Курганской области 2,3 резюме на одно предложение по работе, в Челябинской 2,7, замыкает тройку лидеров антирейтинга Свердловская область со средним показателем 2,8 резюме», — сказано в сообщении. Также в Ямало-Ненецком АО насчитывается 3,2 резюме на вакансию. Показатели Ханты-Мансийского АО и Тюменской области составили 3,9 резюме.

По России на одно предложение по работе приходится в среднем 3,9 резюме. «Если ваши конкуренты за персонал начали активно размещать вакансии с хорошими условиями и зарплаты в них соответствуют рыночным (или даже выше), значит, внимания к вашей компании будет меньше. Это очень простая логика, потому что людей на рынке труда больше не становится. Соискатели выбирают, где лучше», — считает главный эксперт компании по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о готовящейся реформе, призванной решить проблему дефицита кадров на заводах региона. В этом мэрам и главам предприятий помогут кураторы в министерствах.