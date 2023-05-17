Под окнами пермской больницы найден труп

Пациент выпал из окна медучреждения
В ночь на 18 мая из окна Чайковской городской больницы выпал мужчина. От полученных при падении травм он скончался. Информацию подтвердил один из сотрудников медучреждения на анонимной основе.
«Пациент при падении разбился насмерть. Сейчас все обстоятельства выясняют правоохранительные органы, которые после проверки дадут компетентную оценку случившегося», — рассказал собеседник агентства.
ПО информации СМИ, мужчина выпал из окна четвертого этажа. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального министерства здравоохранения и ГУ МВД по Пермском краю.
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