17 мая 2023

Под окнами пермской больницы найден труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, окно, пациент, обсерватор, инфекционная больница, скорая помошь
Пациент выпал из окна медучреждения Фото:

В ночь на 18 мая из окна Чайковской городской больницы выпал мужчина. От полученных при падении травм он скончался. Информацию подтвердил один из сотрудников медучреждения на анонимной основе.

«Пациент при падении разбился насмерть. Сейчас все обстоятельства выясняют правоохранительные органы, которые после проверки дадут компетентную оценку случившегося», — рассказал собеседник агентства.

ПО информации СМИ, мужчина выпал из окна четвертого этажа. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального министерства здравоохранения и ГУ МВД по Пермском краю.

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В ночь на 18 мая из окна Чайковской городской больницы выпал мужчина. От полученных при падении травм он скончался. Информацию подтвердил один из сотрудников медучреждения на анонимной основе. «Пациент при падении разбился насмерть. Сейчас все обстоятельства выясняют правоохранительные органы, которые после проверки дадут компетентную оценку случившегося», — рассказал собеседник агентства. ПО информации СМИ, мужчина выпал из окна четвертого этажа. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального министерства здравоохранения и ГУ МВД по Пермском краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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