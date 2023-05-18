Обстрелу подвергся поселок Октябрьский рудник
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Донецке под обстрел ВСУ попали жилые дома и больница. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«Варварскому обстрелу подвергся поселок Октябрьский рудник Куйбышевского района. Повреждения получили многоквартирные дома и больница № 21», — сообщил Кулемзин в своем telegram-канале. О пострадавших не сообщается.
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