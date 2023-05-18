В Донецке под обстрел ВСУ попали жилые дома и больница. Фото

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Обстрелу подвергся поселок Октябрьский рудник
Обстрелу подвергся поселок Октябрьский рудник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецке под обстрел ВСУ попали жилые дома и больница. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Варварскому обстрелу подвергся поселок Октябрьский рудник Куйбышевского района. Повреждения получили многоквартирные дома и больница № 21», — сообщил Кулемзин в своем telegram-канале. О пострадавших не сообщается.

Фото:

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В Донецке под обстрел ВСУ попали жилые дома и больница. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «Варварскому обстрелу подвергся поселок Октябрьский рудник Куйбышевского района. Повреждения получили многоквартирные дома и больница № 21», — сообщил Кулемзин в своем telegram-канале. О пострадавших не сообщается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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