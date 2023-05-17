О пожаре на дороге сообщили очевидцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На одной из центральных улиц Перми загорелся легковой автомобиль. О происшествии сообщили очевидцы.

«Горит Lexus возле АО „ВНИИ Галургии“. Сейчас на Карла Маркса», — пишет анонимный пользователь в telegram-канале «ЧП Пермь — новости».

В региональном управлении МЧС сообщили URA.RU, что данное происшествие квалифицируется как ДТП (автомобиль загорелся во время движения). Корреспондент информационного агентства отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.