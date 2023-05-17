17 мая 2023

В центре Перми загорелся Lexus. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, пожарные
О пожаре на дороге сообщили очевидцы Фото:

На одной из центральных улиц Перми загорелся легковой автомобиль. О происшествии сообщили очевидцы.

«Горит Lexus возле АО „ВНИИ Галургии“. Сейчас на Карла Маркса», — пишет анонимный пользователь в telegram-канале «ЧП Пермь — новости».

В региональном управлении МЧС сообщили URA.RU, что данное происшествие квалифицируется как ДТП (автомобиль загорелся во время движения). Корреспондент информационного агентства отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Спасатели пояснили, что автомобиль загорелся во время движения
Спасатели пояснили, что автомобиль загорелся во время движения
Фото:

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На одной из центральных улиц Перми загорелся легковой автомобиль. О происшествии сообщили очевидцы. «Горит Lexus возле АО „ВНИИ Галургии“. Сейчас на Карла Маркса», — пишет анонимный пользователь в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». В региональном управлении МЧС сообщили URA.RU, что данное происшествие квалифицируется как ДТП (автомобиль загорелся во время движения). Корреспондент информационного агентства отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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