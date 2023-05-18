В Соликамске больница предлагает выпускникам стать медиками, обещая 1 млн рублей

В Соликамске городская больница предлагает выпускникам выучиться на врачей и медиков. Медучреждение готово трудоустроить молодых специалистов и выплатить им миллион рублей. Объявление о целевом наборе старшеклассников размещено на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».
«ГБУЗ ПК „Городская больница Соликамска“ приглашает выпускников для заключения целевых договоров на обучение в ПГНИУ имени Е.А. Вагнера. Гарантированное трудоустройство [в учреждение здравоохранения]. После трудоустройства: единовременная краевая выплата в размере млн рублей; возможность получения муниципальной выплаты на приобретение жилья в размере млн рублей», — сказано в объявлении.
На период учебы студенты будут получать от больницы денежные выплаты «в качестве дополнительной поддержки». Также предусмотрена единовременная муниципальная выплата в случае трудоустройства в учреждение.
Горбольница Соликамска испытывает острую нехватку кадров. Местные жители жаловались, что неделями стоят в очереди на прием к узким специалистам. В учреждении признали проблему, отметив, что «специалисты не охотно едут в малые города, несмотря на полагающиеся меры поддержки». Также руководство больницы заверило, что принимает все возможные меры для трудоустройства врачей.
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