В Соликамске больница предлагает выпускникам стать медиками, обещая 1 млн рублей

19 мая 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Молодые специалисты после трудоустройства в больницу смогут получить поддержку от краевых и городских властей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Соликамске городская больница предлагает выпускникам выучиться на врачей и медиков. Медучреждение готово трудоустроить молодых специалистов и выплатить им миллион рублей. Объявление о целевом наборе старшеклассников размещено на странице больницы в соцсети «ВКонтакте». Новость по теме Махонин рассказал, как борется с дефицитом кадров в больницах «ГБУЗ ПК „Городская больница Соликамска“ приглашает выпускников для заключения целевых договоров на обучение в ПГНИУ имени Е.А. Вагнера. Гарантированное трудоустройство [в учреждение здравоохранения]. После трудоустройства: единовременная краевая выплата в размере млн рублей; возможность получения муниципальной выплаты на приобретение жилья в размере млн рублей», — сказано в объявлении. На период учебы студенты будут получать от больницы денежные выплаты «в качестве дополнительной поддержки». Также предусмотрена единовременная муниципальная выплата в случае трудоустройства в учреждение. Горбольница Соликамска испытывает острую нехватку кадров. Местные жители жаловались, что неделями стоят в очереди на прием к узким специалистам. В учреждении признали проблему, отметив, что «специалисты не охотно едут в малые города, несмотря на полагающиеся меры поддержки». Также руководство больницы заверило, что принимает все возможные меры для трудоустройства врачей.

В Соликамске городская больница предлагает выпускникам выучиться на врачей и медиков. Медучреждение готово трудоустроить молодых специалистов и выплатить им миллион рублей. Объявление о целевом наборе старшеклассников размещено на странице больницы в соцсети «ВКонтакте». «ГБУЗ ПК „Городская больница Соликамска“ приглашает выпускников для заключения целевых договоров на обучение в ПГНИУ имени Е.А. Вагнера. Гарантированное трудоустройство [в учреждение здравоохранения]. После трудоустройства: единовременная краевая выплата в размере млн рублей; возможность получения муниципальной выплаты на приобретение жилья в размере млн рублей», — сказано в объявлении. На период учебы студенты будут получать от больницы денежные выплаты «в качестве дополнительной поддержки». Также предусмотрена единовременная муниципальная выплата в случае трудоустройства в учреждение. Горбольница Соликамска испытывает острую нехватку кадров. Местные жители жаловались, что неделями стоят в очереди на прием к узким специалистам. В учреждении признали проблему, отметив, что «специалисты не охотно едут в малые города, несмотря на полагающиеся меры поддержки». Также руководство больницы заверило, что принимает все возможные меры для трудоустройства врачей.