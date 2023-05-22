В Екатеринбурге автобусы изменят свои маршруты из-за перекрытия улицы на месяц. Карта

23 мая 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Дорожные работы пройдут с 1 июня по 1 июля 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге дорожники закроют движение для транспорта по улице второй Новосибирской в районе Вторчермета на месяц. Из-за чего у автобусов изменятся маршруты. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Специалисты дорожно-строительных работ закроют движение транспорта от улицы Чемпионов до дома №68 на улице второй Новосибирской. С 1 июня по 1 июля 2023 года на участке будут проходить работы по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии», — сказано в сообщении. У автомобилистов есть возможность объехать зону перекрытия по улицам Городской, Предельной и Умельцев. Из-за дорожных работ будут введены дополнительные остановки: «Умельцев», «Ротная», «Городская», «поселок Совхозный». Также городские автобусы изменят свой маршрут: №077: улица Нескучная — улица Лучистая — улица Любви — Золотистый бульвар — улица Чемпионов — улица Городская — улица Умельцев — улица 2-я Новосибирская — далее без изменений по маршруту;

№53: улица Нескучная — улица Лучистая — улица Любви — Золотистый бульвар — улица Чемпионов — улица Городская — улица Умельцев — улица 2-я Новосибирская — далее без изменений по маршруту;

№57А: улица Чемпионов — улица Городская — улица Умельцев — улица 2-я Новосибирская — улица Окружная — далее без изменений по маршруту. Ранее URA.RU писало, что на Северном Урале после двух переносов перекрыли участок автодороги Пермь — Екатеринбург. С 23 мая 2023 года на федеральной трассе заработала новая схема движения. Карта: URA.RU

В Екатеринбурге дорожники закроют движение для транспорта по улице второй Новосибирской в районе Вторчермета на месяц. Из-за чего у автобусов изменятся маршруты. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Специалисты дорожно-строительных работ закроют движение транспорта от улицы Чемпионов до дома №68 на улице второй Новосибирской. С 1 июня по 1 июля 2023 года на участке будут проходить работы по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии», — сказано в сообщении. У автомобилистов есть возможность объехать зону перекрытия по улицам Городской, Предельной и Умельцев. Из-за дорожных работ будут введены дополнительные остановки: «Умельцев», «Ротная», «Городская», «поселок Совхозный». Также городские автобусы изменят свой маршрут: Ранее URA.RU писало, что на Северном Урале после двух переносов перекрыли участок автодороги Пермь — Екатеринбург. С 23 мая 2023 года на федеральной трассе заработала новая схема движения.