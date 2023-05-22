22 мая 2023

В Екатеринбурге автобусы изменят свои маршруты из-за перекрытия улицы на месяц. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Курган, ремонтные работы, дорожные работы, улица савельева, ремонт дорог
Дорожные работы пройдут с 1 июня по 1 июля 2023 года Фото:

В Екатеринбурге дорожники закроют движение для транспорта по улице второй Новосибирской в районе Вторчермета на месяц. Из-за чего у автобусов изменятся маршруты. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«Специалисты дорожно-строительных работ закроют движение транспорта от улицы Чемпионов до дома №68 на улице второй Новосибирской. С 1 июня по 1 июля 2023 года на участке будут проходить работы по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии», — сказано в сообщении. У автомобилистов есть возможность объехать зону перекрытия по улицам Городской, Предельной и Умельцев.

Из-за дорожных работ будут введены дополнительные остановки: «Умельцев», «Ротная», «Городская», «поселок Совхозный». Также городские автобусы изменят свой маршрут:

  • №077: улица Нескучная — улица Лучистая — улица Любви — Золотистый бульвар — улица Чемпионов — улица Городская — улица Умельцев — улица 2-я Новосибирская — далее без изменений по маршруту;
  • №53: улица Нескучная — улица Лучистая — улица Любви — Золотистый бульвар — улица Чемпионов — улица Городская — улица Умельцев — улица 2-я Новосибирская — далее без изменений по маршруту;
  • №57А: улица Чемпионов — улица Городская — улица Умельцев — улица 2-я Новосибирская — улица Окружная — далее без изменений по маршруту.

Ранее URA.RU писало, что на Северном Урале после двух переносов перекрыли участок автодороги Пермь — Екатеринбург. С 23 мая 2023 года на федеральной трассе заработала новая схема движения.

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В Екатеринбурге дорожники закроют движение для транспорта по улице второй Новосибирской в районе Вторчермета на месяц. Из-за чего у автобусов изменятся маршруты. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Специалисты дорожно-строительных работ закроют движение транспорта от улицы Чемпионов до дома №68 на улице второй Новосибирской. С 1 июня по 1 июля 2023 года на участке будут проходить работы по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии», — сказано в сообщении. У автомобилистов есть возможность объехать зону перекрытия по улицам Городской, Предельной и Умельцев. Из-за дорожных работ будут введены дополнительные остановки: «Умельцев», «Ротная», «Городская», «поселок Совхозный». Также городские автобусы изменят свой маршрут: Ранее URA.RU писало, что на Северном Урале после двух переносов перекрыли участок автодороги Пермь — Екатеринбург. С 23 мая 2023 года на федеральной трассе заработала новая схема движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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