В свердловском городе судья рассказал детям о последствиях за «дискредитацию армии»

В Туринске (Свердловская область) федеральный судья Евгений Радченко рассказал учащимся 8-9 классов школы №4 об общих основаниях привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности, в частности, о «дискредитации армии». Информация об этом появилась на сайте Туринского районного суда.
«Федеральный судья Евгений Радченко принял участие в занятии с учащимися 8-9 классов школы №4, рассказав об общих основаниях привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности. Также было сказано о преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства», — сказано в сообщении.
В ходе занятий со школьниками Евгений Радченко выделил общие положения порядка и условий отбывания наказания, назначении наказаний в отношении несовершеннолетних. Мероприятие прошло 13 апреля 2023 года в рамках акции «Единая неделя профилактики».
Ранее URA.RU писало, что школьников и студентов из Верхней Пышмы собирают на военные сборы. В мероприятии примет участие более 500 человек.
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