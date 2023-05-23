Оппозиция думы ХМАО отказалась отдавать деньги депутатских фондов на нужды СВО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.
«Фракция ЕР предложила коллегам потратить деньги, предназначенные для реализации наказов избирателей, на покупку амуниции и вещей первой необходимости для военнослужащих. Идею не поддержали лдпровец Михаил Селюков и коммунисты Алексей Савинцев, Василий Жуков и Александра Глотова. Парламентарии заявили, что потратят депутатские фонды по своему усмотрению, в частности окажут помощь учебным заведениям округа», — рассказал инсайдер.
Селюков в разговоре с URA.RU заявил, что планирует потратить деньги из депутатского фонда на снаряжение для инструкторов центра специальной подготовки «Сибирский легион». Жуков сообщил, что решением фракции КПРФ было отдать эти средства в социальную сферу: детские сады, спортивные школы и другие учреждения. Савинцев и Глотова не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что в июне в ХМАО заработает президентский фонд «Защитники Отечества». Он будет оказывать помощь югорским военнослужащим и их семьям по принципу работы «одного окна».
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.