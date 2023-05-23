23 мая 2023
22 мая 2023

Оппозиция Думы ХМАО отказалась отдавать деньги депутатских фондов на нужды СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дума ХМАО. Ханты-Мансийск, дума хмао
Часть оппозиции в Думе ХМАО потратит депутатские фонды по своему усмотрению Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Оппозиция думы ХМАО отказалась отдавать деньги депутатских фондов на нужды СВО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Фракция ЕР предложила коллегам потратить деньги, предназначенные для реализации наказов избирателей, на покупку амуниции и вещей первой необходимости для военнослужащих. Идею не поддержали лдпровец Михаил Селюков и коммунисты Алексей Савинцев, Василий Жуков и Александра Глотова. Парламентарии заявили, что потратят депутатские фонды по своему усмотрению, в частности окажут помощь учебным заведениям округа», — рассказал инсайдер.

Селюков в разговоре с URA.RU заявил, что планирует потратить деньги из депутатского фонда на снаряжение для инструкторов центра специальной подготовки «Сибирский легион». Жуков сообщил, что решением фракции КПРФ было отдать эти средства в социальную сферу: детские сады, спортивные школы и другие учреждения. Савинцев и Глотова не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в июне в ХМАО заработает президентский фонд «Защитники Отечества». Он будет оказывать помощь югорским военнослужащим и их семьям по принципу работы «одного окна».

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Оппозиция думы ХМАО отказалась отдавать деньги депутатских фондов на нужды СВО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Фракция ЕР предложила коллегам потратить деньги, предназначенные для реализации наказов избирателей, на покупку амуниции и вещей первой необходимости для военнослужащих. Идею не поддержали лдпровец Михаил Селюков и коммунисты Алексей Савинцев, Василий Жуков и Александра Глотова. Парламентарии заявили, что потратят депутатские фонды по своему усмотрению, в частности окажут помощь учебным заведениям округа», — рассказал инсайдер. Селюков в разговоре с URA.RU заявил, что планирует потратить деньги из депутатского фонда на снаряжение для инструкторов центра специальной подготовки «Сибирский легион». Жуков сообщил, что решением фракции КПРФ было отдать эти средства в социальную сферу: детские сады, спортивные школы и другие учреждения. Савинцев и Глотова не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в июне в ХМАО заработает президентский фонд «Защитники Отечества». Он будет оказывать помощь югорским военнослужащим и их семьям по принципу работы «одного окна».
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