Губернатор объявил денежные награды за поимку поджигателей

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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
Добровольцам заплатят около 2000 рублей за день тушения пожара Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Свердловчан, которые задействованы в тушении пожаров, получат премии. Также денежная награда будет выплачиваться тем, кто поймает поджигателя. Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики.

«Добровольцы, участвующие в непосредственной ликвидации пожаров, патрулировании, получат вознаграждение за работу, начиная с 5 мая — даты введения режима ЧС в лесах», — рассказали в ДИП. За четырехчасовое участие в тушении будут платить 50 рублей в час, более четырех — 100 рублей в час. Всего за сутки сумма выплат не будет превышать 2000 рублей.

Также предполагаются премии за предоставление в правоохранительные органы информации о виновнике пожара — 50 тысяч рублей, если сообщение найдет подтверждение. Если свердловчане задержат виновника, то получат 100 тысяч рублей. «Для получения выплаты необходимо будет общаться в Минприроды региона. Министерство запросит подтверждающую информацию у лесничеств, в органах местного самоуправления и у правоохранителей», — уточнили представители губернатора.

Ранее стало известно, что контрольные группы будут выходить на рейды в четыре утра, чтобы ловить нарушителей противопожарной безопасности. Кроме этого, по поручению Куйвашева лесозаготовщики должны будут отправиться на патрулирование территорий региона.

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Свердловчан, которые задействованы в тушении пожаров, получат премии. Также денежная награда будет выплачиваться тем, кто поймает поджигателя. Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики. «Добровольцы, участвующие в непосредственной ликвидации пожаров, патрулировании, получат вознаграждение за работу, начиная с 5 мая — даты введения режима ЧС в лесах», — рассказали в ДИП. За четырехчасовое участие в тушении будут платить 50 рублей в час, более четырех — 100 рублей в час. Всего за сутки сумма выплат не будет превышать 2000 рублей. Также предполагаются премии за предоставление в правоохранительные органы информации о виновнике пожара — 50 тысяч рублей, если сообщение найдет подтверждение. Если свердловчане задержат виновника, то получат 100 тысяч рублей. «Для получения выплаты необходимо будет общаться в Минприроды региона. Министерство запросит подтверждающую информацию у лесничеств, в органах местного самоуправления и у правоохранителей», — уточнили представители губернатора. Ранее стало известно, что контрольные группы будут выходить на рейды в четыре утра, чтобы ловить нарушителей противопожарной безопасности. Кроме этого, по поручению Куйвашева лесозаготовщики должны будут отправиться на патрулирование территорий региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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