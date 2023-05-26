В ДТП участвовали пять автомобилей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На дороге Челябинск-Новосибирск произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На данном участке организовано реверсивное движение. Об этом URA.RU сообщили 26 мая в пресс-службе Управления ГИБДД по региону.

«На 15 километре автодороги Челябинск-Новосибирск в сторону Кургана произошло ДТП с участием пяти машин. Сотрудники Госавтоинспекции организовали на месте аварии реверсивное движение», — заявили URA.RU в пресс-службе.

В ведомстве отмечают, что пострадавших нет. Водителей просят соблюдать дистанцию.