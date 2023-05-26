На челябинской трассе из-за массовой аварии ограничили движение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Санкт-Петербург, регулировщик дорожного движения, инспектор дпс, жезл дпс
В ДТП участвовали пять автомобилей Фото:

На дороге Челябинск-Новосибирск произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На данном участке организовано реверсивное движение. Об этом URA.RU сообщили 26 мая в пресс-службе Управления ГИБДД по региону.

«На 15 километре автодороги Челябинск-Новосибирск в сторону Кургана произошло ДТП с участием пяти машин. Сотрудники Госавтоинспекции организовали на месте аварии реверсивное движение», — заявили URA.RU в пресс-службе.

В ведомстве отмечают, что пострадавших нет. Водителей просят соблюдать дистанцию.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На дороге Челябинск-Новосибирск произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На данном участке организовано реверсивное движение. Об этом URA.RU сообщили 26 мая в пресс-службе Управления ГИБДД по региону. «На 15 километре автодороги Челябинск-Новосибирск в сторону Кургана произошло ДТП с участием пяти машин. Сотрудники Госавтоинспекции организовали на месте аварии реверсивное движение», — заявили URA.RU в пресс-службе. В ведомстве отмечают, что пострадавших нет. Водителей просят соблюдать дистанцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...