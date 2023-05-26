Фура сломалась на трассе под Симом
Фура сломалась на трассе М5-Урал в Челябинской области и перекрыла одну полосу движения. Из-за этого на дороге в районе города Сим образовался автомобильный затор, сообщили в УГИБДД по региону.
«На 1590-м километре автодороги Москва-Челябинск транспортное средство остановилось на полосе из-за поломки. Организовано реверсивное движение», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
По информации автомобилистов, из-за ДТП на дороге наблюдается затор. Движение затруднено в обе стороны.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!