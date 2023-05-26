26 мая 2023

На челябинской трассе образовалась пробка из-за сломавшейся фуры. Скрин

Под Симом сломавшаяся фура перегородила часть трассы М5-Урал
© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Фура сломалась на трассе под Симом Фото:

Фура сломалась на трассе М5-Урал в Челябинской области и перекрыла одну полосу движения. Из-за этого на дороге в районе города Сим образовался автомобильный затор, сообщили в УГИБДД по региону.

«На 1590-м километре автодороги Москва-Челябинск транспортное средство остановилось на полосе из-за поломки. Организовано реверсивное движение», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

По информации автомобилистов, из-за ДТП на дороге наблюдается затор. Движение затруднено в обе стороны.

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Фура сломалась на трассе М5-Урал в Челябинской области и перекрыла одну полосу движения. Из-за этого на дороге в районе города Сим образовался автомобильный затор, сообщили в УГИБДД по региону. «На 1590-м километре автодороги Москва-Челябинск транспортное средство остановилось на полосе из-за поломки. Организовано реверсивное движение», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. По информации автомобилистов, из-за ДТП на дороге наблюдается затор. Движение затруднено в обе стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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