На челябинской трассе образовалась пробка из-за сломавшейся фуры. Скрин

Под Симом сломавшаяся фура перегородила часть трассы М5-Урал

27 мая 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Фура сломалась на трассе под Симом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фура сломалась на трассе М5-Урал в Челябинской области и перекрыла одну полосу движения. Из-за этого на дороге в районе города Сим образовался автомобильный затор, сообщили в УГИБДД по региону. «На 1590-м километре автодороги Москва-Челябинск транспортное средство остановилось на полосе из-за поломки. Организовано реверсивное движение», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. По информации автомобилистов, из-за ДТП на дороге наблюдается затор. Движение затруднено в обе стороны. Скрин из паблика в соцсети «ВКонтакте» «Трасса М5 Уфа-Челябинск»

Фура сломалась на трассе М5-Урал в Челябинской области и перекрыла одну полосу движения. Из-за этого на дороге в районе города Сим образовался автомобильный затор, сообщили в УГИБДД по региону. «На 1590-м километре автодороги Москва-Челябинск транспортное средство остановилось на полосе из-за поломки. Организовано реверсивное движение», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. По информации автомобилистов, из-за ДТП на дороге наблюдается затор. Движение затруднено в обе стороны.