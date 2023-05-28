28 мая 2023

В челябинском городе горит деревянный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, мчс, деревянный дом, пожар, огонь, тушение пожара
Пожар тушат с помощью четырех автоцистерн Фото:

В Кыштыме (Челябинская область) сотрудники противопожарной службы 29 мая тушат деревянный дом и хозяйственные постройки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«В Кыштым на улице Советская горит дом. На месте подразделения МЧС и Противопожарной службы Челябинской области. По прибытии было обнаружено горение деревянного дома 72 кв. метра и хозпостройки, дом полностью охвачен огнем», — заявили в пресс-службе ведомства.

Спасатели отмечают, что совместными усилиями достигнута локализация на площади 90 метров. В настоящий момент ведется проливка и разборка конструкций. Причина пожара устанавливается. По предварительной информации пострадавших и погибших нет.

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В Кыштыме (Челябинская область) сотрудники противопожарной службы 29 мая тушат деревянный дом и хозяйственные постройки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. «В Кыштым на улице Советская горит дом. На месте подразделения МЧС и Противопожарной службы Челябинской области. По прибытии было обнаружено горение деревянного дома 72 кв. метра и хозпостройки, дом полностью охвачен огнем», — заявили в пресс-службе ведомства. Спасатели отмечают, что совместными усилиями достигнута локализация на площади 90 метров. В настоящий момент ведется проливка и разборка конструкций. Причина пожара устанавливается. По предварительной информации пострадавших и погибших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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