Пожар тушат с помощью четырех автоцистерн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кыштыме (Челябинская область) сотрудники противопожарной службы 29 мая тушат деревянный дом и хозяйственные постройки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«В Кыштым на улице Советская горит дом. На месте подразделения МЧС и Противопожарной службы Челябинской области. По прибытии было обнаружено горение деревянного дома 72 кв. метра и хозпостройки, дом полностью охвачен огнем», — заявили в пресс-службе ведомства.

Спасатели отмечают, что совместными усилиями достигнута локализация на площади 90 метров. В настоящий момент ведется проливка и разборка конструкций. Причина пожара устанавливается. По предварительной информации пострадавших и погибших нет.