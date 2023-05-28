В Кыштыме (Челябинская область) сотрудники противопожарной службы 29 мая тушат деревянный дом и хозяйственные постройки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
«В Кыштым на улице Советская горит дом. На месте подразделения МЧС и Противопожарной службы Челябинской области. По прибытии было обнаружено горение деревянного дома 72 кв. метра и хозпостройки, дом полностью охвачен огнем», — заявили в пресс-службе ведомства.
Спасатели отмечают, что совместными усилиями достигнута локализация на площади 90 метров. В настоящий момент ведется проливка и разборка конструкций. Причина пожара устанавливается. По предварительной информации пострадавших и погибших нет.
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