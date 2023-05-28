28 мая 2023

Пермякам рассказали, где купить квартиру и быстро отбить затраты

Пермская Губаха возглавила рейтинг окупаемости «однушек» в российских городах
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ханты-Мансийск, ключи от квартиры, недвижимость
Стоимость «однушки» в Губахе можно вернуть за 4,5 года Фото:

Стоимость однокомнатной квартиры в Губахе (Пермский край) составляет меньше миллиона рублей. Если сдавать такое жилье в аренду, то затраты на покупку вернутся менее чем за пять лет. Таким образом, Губаха возглавила рейтинг окупаемости «однушек» в российских городах, составленный аналитиками сервиса «Домклик».

«Потенциально расходы на покупку съемной „однушки“ в Губахе можно покрыть арендной платой за 4,5 года, при этом владелец получит 22,5% годовых. Однокомнатная квартира в Губахе обойдется в среднем в 900 тысяч рублей — это самый низкий показатель среди исследуемых городов. При этом стоимость аренды довольно высокая — 17,2 тысячи рублей», — сообщается в исследовании аналитиков.

На втором месте рейтинга находится Норильск, в котором «однушку» можно купить за 3,5 млн рублей и отбить затраты за восемь лет. На третьей позиции — Комсомольск-на-Амуре, где расходы на купленную квартиру покроются за девять лет, если не учитывать траты на ремонт и простой квартиры без жильцов. Для сравнения: окупаемость «однушек» в Москве — 19 лет, в Санкт-Петербурге — 24 года.

Ранее пермский риэлтор рассказала, как купить квартиру в новостройке и до сдачи дома платить по ипотеке всего 3 500 рублей в месяц. Сниженный платеж могут предоставить несколько застройщиков и банков.

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Стоимость однокомнатной квартиры в Губахе (Пермский край) составляет меньше миллиона рублей. Если сдавать такое жилье в аренду, то затраты на покупку вернутся менее чем за пять лет. Таким образом, Губаха возглавила рейтинг окупаемости «однушек» в российских городах, составленный аналитиками сервиса «Домклик». «Потенциально расходы на покупку съемной „однушки“ в Губахе можно покрыть арендной платой за 4,5 года, при этом владелец получит 22,5% годовых. Однокомнатная квартира в Губахе обойдется в среднем в 900 тысяч рублей — это самый низкий показатель среди исследуемых городов. При этом стоимость аренды довольно высокая — 17,2 тысячи рублей», — сообщается в исследовании аналитиков. На втором месте рейтинга находится Норильск, в котором «однушку» можно купить за 3,5 млн рублей и отбить затраты за восемь лет. На третьей позиции — Комсомольск-на-Амуре, где расходы на купленную квартиру покроются за девять лет, если не учитывать траты на ремонт и простой квартиры без жильцов. Для сравнения: окупаемость «однушек» в Москве — 19 лет, в Санкт-Петербурге — 24 года. Ранее пермский риэлтор рассказала, как купить квартиру в новостройке и до сдачи дома платить по ипотеке всего 3 500 рублей в месяц. Сниженный платеж могут предоставить несколько застройщиков и банков.
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