Челябинский губернатор поедет на театральный фестиваль

Алексей Текслер примет участие в церемонии открытия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 мая поедет в Магнитогорск для участия в церемонии открытия XX Фестиваля театров малых городов России-2023. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

«Завтра, 30 мая, губернатор Алексей Текслер примет участие в церемонии открытия XX Фестиваля театров малых городов России-2023. Место проведения: Магнитогорск, набережная за монументом «Тыл-фронту», — заявили в пресс-службе губернатора.

Супруга губернатора Текслера Ирина уже находится на фестивале. В своем telegram-канале она написала, что торжественная церемония открытия пройдет в 18:00 под открытым небом.

С 29 мая по 5 июня в Магнитогорске 16 творческих коллективов из разных регионов России представят 6 спектаклей большой формы и 10 постановок малой формы. Челябинскую область на фестивале представит Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина со спектаклем «Лавр» (автор — Евгений Водолазкин, режиссер — Алексей Вотяков). Этот спектакль ранее вошел в лонг-лист театральной премии «Золотая Маска.