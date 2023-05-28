28 мая 2023

Челябинский губернатор поедет на театральный фестиваль

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер примет участие в церемонии открытия Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 мая поедет в Магнитогорск для участия в церемонии открытия XX Фестиваля театров малых городов России-2023. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

«Завтра, 30 мая, губернатор Алексей Текслер примет участие в церемонии открытия XX Фестиваля театров малых городов России-2023. Место проведения: Магнитогорск, набережная за монументом «Тыл-фронту», — заявили в пресс-службе губернатора.

Супруга губернатора Текслера Ирина уже находится на фестивале. В своем telegram-канале она написала, что торжественная церемония открытия пройдет в 18:00 под открытым небом.

С 29 мая по 5 июня в Магнитогорске 16 творческих коллективов из разных регионов России представят 6 спектаклей большой формы и 10 постановок малой формы. Челябинскую область на фестивале представит Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина со спектаклем «Лавр» (автор — Евгений Водолазкин, режиссер — Алексей Вотяков). Этот спектакль ранее вошел в лонг-лист театральной премии «Золотая Маска.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 мая поедет в Магнитогорск для участия в церемонии открытия XX Фестиваля театров малых городов России-2023. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора. «Завтра, 30 мая, губернатор Алексей Текслер примет участие в церемонии открытия XX Фестиваля театров малых городов России-2023. Место проведения: Магнитогорск, набережная за монументом «Тыл-фронту», — заявили в пресс-службе губернатора. Супруга губернатора Текслера Ирина уже находится на фестивале. В своем telegram-канале она написала, что торжественная церемония открытия пройдет в 18:00 под открытым небом. С 29 мая по 5 июня в Магнитогорске 16 творческих коллективов из разных регионов России представят 6 спектаклей большой формы и 10 постановок малой формы. Челябинскую область на фестивале представит Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина со спектаклем «Лавр» (автор — Евгений Водолазкин, режиссер — Алексей Вотяков). Этот спектакль ранее вошел в лонг-лист театральной премии «Золотая Маска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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