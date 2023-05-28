В Златоусте пассажир такси попытался задушить водителя во время поездки

29 мая 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Водитель смог отбиться от буйного пассажира Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) пассажир такси пытался задушить водителя во время поездки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, таксисту удалось выбраться из автомобиля и заблокировать в нем нападавшего. «Водитель указал на мужчину, находящегося в автомобиле, и пояснил, что это его пассажир. Между ними во время поездки возник конфликт, и пассажир ударил его по лицу, после чего начал душить. Водитель смог освободиться от захвата, укусив пассажира за руку, остановил автомобиль, вышел из него и заблокировал дебошира внутри», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. Там отметили, что на лице у водителя действительно имелась гематома. Он намерен написать заявление в полицию. Нападавшим оказался 42-летний местный житель. До инцидента он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

В Златоусте (Челябинская область) пассажир такси пытался задушить водителя во время поездки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, таксисту удалось выбраться из автомобиля и заблокировать в нем нападавшего. «Водитель указал на мужчину, находящегося в автомобиле, и пояснил, что это его пассажир. Между ними во время поездки возник конфликт, и пассажир ударил его по лицу, после чего начал душить. Водитель смог освободиться от захвата, укусив пассажира за руку, остановил автомобиль, вышел из него и заблокировал дебошира внутри», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. Там отметили, что на лице у водителя действительно имелась гематома. Он намерен написать заявление в полицию. Нападавшим оказался 42-летний местный житель. До инцидента он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.