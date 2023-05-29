Telegram-канал URA.RU попал в топ самых популярных в России

Telegram-канал URA.RU попал в топ-30 самых популярных в России

29 мая 2023 в 21:09 Размер текста - 17 +

Telegram-канал URA.RU занял 17-е место среди самых популярных российских СМИ в апреле Фото: Анна Майорова © URA.RU Telegram-канал URA.RU попал в топ-30 рейтинга самых популярных российских СМИ в апреле. URA.RU заняло 17-е место. Рейтинг был составлен компанией «Медиалогия». URA.RU удалось собрать в апреле почти 70 тысяч просмотров и занять 17-е место в топ-30 telegram-каналов СМИ по просмотрам, который составила компания «Медиалогия». Рядом с URA.RU оказались каналы таких СМИ, как телеканал «Пятница», РБК и других. Рейтинг построен по среднему количеству просмотров постов в апреле 2023 года. Анализировались каналы российских СМИ, которые опубликовали более 10 постов за месяц. Ранее сообщалось, что telegram-канал URA.RU занял 17-е место в топ-20 по просмотрам в октябре 2022 года. Рейтинг составлялся компанией «Медиалогия». Информагентство URA.RU также возглавило топ-25 самых цитируемых СМИ Свердловской области за первый квартал 2023 года. Индекс цитируемости составляет 1930,61 балла.

Telegram-канал URA.RU попал в топ-30 рейтинга самых популярных российских СМИ в апреле. URA.RU заняло 17-е место. Рейтинг был составлен компанией «Медиалогия». URA.RU удалось собрать в апреле почти 70 тысяч просмотров и занять 17-е место в топ-30 telegram-каналов СМИ по просмотрам, который составила компания «Медиалогия». Рядом с URA.RU оказались каналы таких СМИ, как телеканал «Пятница», РБК и других. Рейтинг построен по среднему количеству просмотров постов в апреле 2023 года. Анализировались каналы российских СМИ, которые опубликовали более 10 постов за месяц. Ранее сообщалось, что telegram-канал URA.RU занял 17-е место в топ-20 по просмотрам в октябре 2022 года. Рейтинг составлялся компанией «Медиалогия». Информагентство URA.RU также возглавило топ-25 самых цитируемых СМИ Свердловской области за первый квартал 2023 года. Индекс цитируемости составляет 1930,61 балла.