Telegram-канал URA.RU вошел в топ-20 самых популярных

29 ноября 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

URA.RU заняло 17-е место в рейтинге Фото: Анна Майорова © URA.RU Telegram-канал URA.RU попал в топ-20 рейтинга самых просматриваемых российских СМИ в октябре. URA.RU поднялось на 17-е место рейтинга. Рейтинг составлялся компанией «Медиалогия». URA.RU удалось собрать в октябре более сотни тысяч просмотров и занять 17-е место в рейтинге ТОП-30 telegram-каналов СМИ по просмотрам, составленном «Медиалогией». В топе рядом с URA.RU оказались каналы таких СМИ, как ТАСС, Forbes и другие. Рейтинг построен по среднему количеству просмотров постов в октябре 2022 года. Исследование проводилось на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 78 тысяч источников, уточнили представители сервиса. В августе telegram-канал URA.RU оказался в списке самых цитируемых российских СМИ. Тогда URA.RU заняло 30 место, получив 558 цитат за месяц.

Telegram-канал URA.RU попал в топ-20 рейтинга самых просматриваемых российских СМИ в октябре. URA.RU поднялось на 17-е место рейтинга. Рейтинг составлялся компанией «Медиалогия». URA.RU удалось собрать в октябре более сотни тысяч просмотров и занять 17-е место в рейтинге ТОП-30 telegram-каналов СМИ по просмотрам, составленном «Медиалогией». В топе рядом с URA.RU оказались каналы таких СМИ, как ТАСС, Forbes и другие. Рейтинг построен по среднему количеству просмотров постов в октябре 2022 года. Исследование проводилось на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 78 тысяч источников, уточнили представители сервиса. В августе telegram-канал URA.RU оказался в списке самых цитируемых российских СМИ. Тогда URA.RU заняло 30 место, получив 558 цитат за месяц.