В Прикамье супруга городского прокурора победила на праймериз в думу

В Краснокамске (Пермский край) супруга городского прокурора Надежда Третьякова выиграла праймериз «Единой России» по выборам в думу. Об этом пишет издание «Коммерсант-Прикамье».
«Надежда Третьякова победила на праймериз „Единой России“ по выборам в думу Краснокамского городского округа. Третьякову поддержали 37 избирателей», — сообщило издание, ссылаясь на сайт предварительного голосования.
По информации издания, списки кандидатов от партии планируется утвердить 30 мая на заседании оргкомитета. Выборы в думу Краснокамска должны пройти в сентябре в единый день голосования.
Ранее URA.RU писало, что в Прикамье на счета регионального отделения партии «Единая Россия» поступили пожертвования от юридических лиц. Информация об этом публиковалась на сайте крайизбиркома.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.