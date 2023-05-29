В Прикамье супруга городского прокурора победила на праймериз в думу

29 мая 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

В Краснокамске супруга прокурора выиграла праймериз на выборы в думу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Краснокамске (Пермский край) супруга городского прокурора Надежда Третьякова выиграла праймериз «Единой России» по выборам в думу. Об этом пишет издание «Коммерсант-Прикамье». «Надежда Третьякова победила на праймериз „Единой России“ по выборам в думу Краснокамского городского округа. Третьякову поддержали 37 избирателей», — сообщило издание, ссылаясь на сайт предварительного голосования. По информации издания, списки кандидатов от партии планируется утвердить 30 мая на заседании оргкомитета. Выборы в думу Краснокамска должны пройти в сентябре в единый день голосования. Ранее URA.RU писало, что в Прикамье на счета регионального отделения партии «Единая Россия» поступили пожертвования от юридических лиц. Информация об этом публиковалась на сайте крайизбиркома.

В Краснокамске (Пермский край) супруга городского прокурора Надежда Третьякова выиграла праймериз «Единой России» по выборам в думу. Об этом пишет издание «Коммерсант-Прикамье». «Надежда Третьякова победила на праймериз „Единой России“ по выборам в думу Краснокамского городского округа. Третьякову поддержали 37 избирателей», — сообщило издание, ссылаясь на сайт предварительного голосования. По информации издания, списки кандидатов от партии планируется утвердить 30 мая на заседании оргкомитета. Выборы в думу Краснокамска должны пройти в сентябре в единый день голосования. Ранее URA.RU писало, что в Прикамье на счета регионального отделения партии «Единая Россия» поступили пожертвования от юридических лиц. Информация об этом публиковалась на сайте крайизбиркома.