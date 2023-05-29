В Прикамье супруга городского прокурора победила на праймериз в думу

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Праймериз политической партии "Единая Россия". Сургут, праймериз, единая россия, избирательный участок, голосование
В Краснокамске супруга прокурора выиграла праймериз на выборы в думу Фото:

В Краснокамске (Пермский край) супруга городского прокурора Надежда Третьякова выиграла праймериз «Единой России» по выборам в думу. Об этом пишет издание «Коммерсант-Прикамье».

«Надежда Третьякова победила на праймериз „Единой России“ по выборам в думу Краснокамского городского округа. Третьякову поддержали 37 избирателей», — сообщило издание, ссылаясь на сайт предварительного голосования.

По информации издания, списки кандидатов от партии планируется утвердить 30 мая на заседании оргкомитета. Выборы в думу Краснокамска должны пройти в сентябре в единый день голосования.

Ранее URA.RU писало, что в Прикамье на счета регионального отделения партии «Единая Россия» поступили пожертвования от юридических лиц. Информация об этом публиковалась на сайте крайизбиркома.

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В Краснокамске (Пермский край) супруга городского прокурора Надежда Третьякова выиграла праймериз «Единой России» по выборам в думу. Об этом пишет издание «Коммерсант-Прикамье». «Надежда Третьякова победила на праймериз „Единой России“ по выборам в думу Краснокамского городского округа. Третьякову поддержали 37 избирателей», — сообщило издание, ссылаясь на сайт предварительного голосования. По информации издания, списки кандидатов от партии планируется утвердить 30 мая на заседании оргкомитета. Выборы в думу Краснокамска должны пройти в сентябре в единый день голосования. Ранее URA.RU писало, что в Прикамье на счета регионального отделения партии «Единая Россия» поступили пожертвования от юридических лиц. Информация об этом публиковалась на сайте крайизбиркома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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