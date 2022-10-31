Пермские единороссы получили пожертвования на 2 млн рублей

Деньги единороссам жертвовали три юрлица Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На счета реготделения партии «Единая Россия» во втором квартале 2022 года было переведено 2,121 млн рублей пожертвований от трех юридических лиц. Информация об этом содержится на сайте крайизбиркома. Еще 31 тысячу рублей в виде пожертвований получила партия «Яблоко» в регионе.

«Пожертвования в виде денежных средств поступили на общую сумму 2 151 852,84 рублей. В том числе в адрес реготделения „Единой России“ — шесть пожертвований от трех юридических лиц на сумму 2 121 852, 84 рублей. „Яблоко“ — одно пожертвование от физического лица на сумму 31 000,00 рублей», — говорится в документе.

Единороссы также получили 134,3 тыс. рублей вступительных и членских взносов. Еще 317,8 тыс. рублей взносов поступило на счета КПРФ в Пермском крае. Ранее URA.RU сообщало, что самой богатой партией в регионе по итогам второго квартала стала «Единая Россия».