Свердловский спортсмен стал чемпионом России по самбо. Фото

30 мая 2023 в 06:06 Размер текста - 17 +

Самбист из Алапаевска стал чемпионов России (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спортсмен-тренер из Алапаевска (Свердловская область) Абдула Далгатов стал чемпионом России на 30-м чемпионате по самбо, который проходил с 26 по 29 мая в Ржеве. Об этом рассказал мэр Алапаевска Сайгид Билалов, который также участвовал в соревнованиях. «С 26 по 29 мая в Ржеве проходил 30-й чемпионат РФ по самбо среди мастеров, участвовали более 600 сильнейших самбистов страны. <…> Наш алапаевский спортсмен-тренер Абдула Далгатов стал чемпионом по боевому самбо», — написал Билалов в соцсетях. Он считает, что победа Далгатова уверенная и заслуженная. Билалов был на чемпионате все три дня вместе со своим младшим сыном Хакимом. Там он поддерживал земляка и участвовал в соревнованиях. «Мне удалось провести несколько поединков, но отсутствие тренировок на протяжении шести лет дали о себе знать, обнажив мои слабые места и став стимулом для достижения новых спортивных вершин», — отметил мэр Алапаевска. Ранее URA.RU писало, что представитель RCC Магомед Курбанов возглавил мировой рейтинг боксеров. Сайт Boxreс поставил его на вершину топа после победы над французом Мишелем Соро. Билалов (слева) был на турнире вместе с сыном (справа на фото) Фото: соцсети Сайгида Билалова

Спортсмен-тренер из Алапаевска (Свердловская область) Абдула Далгатов стал чемпионом России на 30-м чемпионате по самбо, который проходил с 26 по 29 мая в Ржеве. Об этом рассказал мэр Алапаевска Сайгид Билалов, который также участвовал в соревнованиях. «С 26 по 29 мая в Ржеве проходил 30-й чемпионат РФ по самбо среди мастеров, участвовали более 600 сильнейших самбистов страны. <…> Наш алапаевский спортсмен-тренер Абдула Далгатов стал чемпионом по боевому самбо», — написал Билалов в соцсетях. Он считает, что победа Далгатова уверенная и заслуженная. Билалов был на чемпионате все три дня вместе со своим младшим сыном Хакимом. Там он поддерживал земляка и участвовал в соревнованиях. «Мне удалось провести несколько поединков, но отсутствие тренировок на протяжении шести лет дали о себе знать, обнажив мои слабые места и став стимулом для достижения новых спортивных вершин», — отметил мэр Алапаевска. Ранее URA.RU писало, что представитель RCC Магомед Курбанов возглавил мировой рейтинг боксеров. Сайт Boxreс поставил его на вершину топа после победы над французом Мишелем Соро.