Представитель RCC возглавил мировой рейтинг боксеров

Магомед Курбанов признан самым сильным боксером по версии Boxrec
Магомеда Курбанова из Екатеринбурга признали самым сильным боксером в мире в рейтинге сайта Boxrec. Новый титул спортсмен RCC Boxing Promotions получил после победы над французом Мишелем Соро, поединок с которым прошел 6 мая.
«Житель Екатеринбурга Магомед Курбанов стал самым сильным боксером в мире в рейтинге Boxrec. Титул Курбанов получил после победы над Мишелем Соро», — пишет РЕН ТВ, ссылаясь на рейтинг портала.
Ранее сообщалось, что боксеры Дмитрий Бивол и Магомед Курбанов вошли в мировой рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий от сайта Boxrec. Один из них занял третье место, второй — 36-е.
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