19 мая 2023

Представитель RCC возглавил мировой рейтинг боксеров

Магомеда Курбанова признали самым сильным боксером в мире
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер профессионального бокса, посвященный 295-летию города Екатеринбурга. Екатеринбург, бокс, курбанов магомед
Магомед Курбанов признан самым сильным боксером по версии Boxrec Фото:

Магомеда Курбанова из Екатеринбурга признали самым сильным боксером в мире в рейтинге сайта Boxrec. Новый титул спортсмен RCC Boxing Promotions получил после победы над французом Мишелем Соро, поединок с которым прошел 6 мая.

«Житель Екатеринбурга Магомед Курбанов стал самым сильным боксером в мире в рейтинге Boxrec. Титул Курбанов получил после победы над Мишелем Соро», — пишет РЕН ТВ, ссылаясь на рейтинг портала.

Ранее сообщалось, что боксеры Дмитрий Бивол и Магомед Курбанов вошли в мировой рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий от сайта Boxrec. Один из них занял третье место, второй — 36-е.

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Магомеда Курбанова из Екатеринбурга признали самым сильным боксером в мире в рейтинге сайта Boxrec. Новый титул спортсмен RCC Boxing Promotions получил после победы над французом Мишелем Соро, поединок с которым прошел 6 мая. «Житель Екатеринбурга Магомед Курбанов стал самым сильным боксером в мире в рейтинге Boxrec. Титул Курбанов получил после победы над Мишелем Соро», — пишет РЕН ТВ, ссылаясь на рейтинг портала. Ранее сообщалось, что боксеры Дмитрий Бивол и Магомед Курбанов вошли в мировой рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий от сайта Boxrec. Один из них занял третье место, второй — 36-е.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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