В Екатеринбурге прошли бои топ-боксеров РФ Фото: Михаил Фурманов © URA.RU

В Екатеринбурге прошли бои топ-боксеров России против соперников из-за рубежа в атмосфере тысячи деревьев, созданных нейросетью. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Площадку КРК „Уралец“ украсили тысячи деревьев, созданные с помощью нейросети, для создания атмосферы бокса в мире вечнозеленых растений. Главным поединком турнира RCC Boxing promotions стал спарринг российского бойца Магомеда Курбанова против французского боксера Мишеля Соро, в котором победил россиянин», — рассказал корреспондент URA.RU.

Всего на турнире было 11 поединков в весовых категориях от 57 до 90 килограммов. Мероприятие прошло вечером 6 мая на арене КРК «Уралец», на вечер бокса пришли более трех тысяч екатеринбуржцев. Состязания стали вторым турниром в рамках бойцовского месяца в Екатеринбурге, следующий турнир пройдет 13 мая.

Также организаторы RCC Hard впервые провели экстремальные бои на кулаках. Посмотреть на поединки топ-бойцов пришли Петр Ян, Магомед Исмаилов, полпред президента РФ Владимир Якушев, артисты Вадим Галыгин и Михаил Галустян.