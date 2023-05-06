06 мая 2023

В Екатеринбурге прошли поединки топ-бойцов в атмосфере оранжереи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге прошли бои топ-боксеров РФ
В Екатеринбурге прошли бои топ-боксеров РФ Фото:

В Екатеринбурге прошли бои топ-боксеров России против соперников из-за рубежа в атмосфере тысячи деревьев, созданных нейросетью. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Площадку КРК „Уралец“ украсили тысячи деревьев, созданные с помощью нейросети, для создания атмосферы бокса в мире вечнозеленых растений. Главным поединком турнира RCC Boxing promotions стал спарринг российского бойца Магомеда Курбанова против французского боксера Мишеля Соро, в котором победил россиянин», — рассказал корреспондент URA.RU.

Всего на турнире было 11 поединков в весовых категориях от 57 до 90 килограммов. Мероприятие прошло вечером 6 мая на арене КРК «Уралец», на вечер бокса пришли более трех тысяч екатеринбуржцев. Состязания стали вторым турниром в рамках бойцовского месяца в Екатеринбурге, следующий турнир пройдет 13 мая.

Также организаторы RCC Hard впервые провели экстремальные бои на кулаках. Посмотреть на поединки топ-бойцов пришли Петр Ян, Магомед Исмаилов, полпред президента РФ Владимир Якушев, артисты Вадим Галыгин и Михаил Галустян.

Фото:

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В Екатеринбурге прошли бои топ-боксеров России против соперников из-за рубежа в атмосфере тысячи деревьев, созданных нейросетью. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Площадку КРК „Уралец“ украсили тысячи деревьев, созданные с помощью нейросети, для создания атмосферы бокса в мире вечнозеленых растений. Главным поединком турнира RCC Boxing promotions стал спарринг российского бойца Магомеда Курбанова против французского боксера Мишеля Соро, в котором победил россиянин», — рассказал корреспондент URA.RU. Всего на турнире было 11 поединков в весовых категориях от 57 до 90 килограммов. Мероприятие прошло вечером 6 мая на арене КРК «Уралец», на вечер бокса пришли более трех тысяч екатеринбуржцев. Состязания стали вторым турниром в рамках бойцовского месяца в Екатеринбурге, следующий турнир пройдет 13 мая. Также организаторы RCC Hard впервые провели экстремальные бои на кулаках. Посмотреть на поединки топ-бойцов пришли Петр Ян, Магомед Исмаилов, полпред президента РФ Владимир Якушев, артисты Вадим Галыгин и Михаил Галустян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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