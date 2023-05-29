Челябинские силовики пресекли вывод 100 млн рублей за границу

Деньги пытались вывести через кыргызстанские компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из региональной таможни пресекли вывод из страны 100 млн рублей в Кыргызстан. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, контрабанду валюты пытались вывести с помощью фиктивных документов.

«Один из участников группы перевел валюту на банковские счета одной из кыргызских компаний. Для этого он предоставил в банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — рассказал источник.

По данным URA.RU, преступную деятельность группа маскировала с помощью фиктивных поставок автомобильных запчастей. В последующем планировалось обналичить денежные средства в Кыргызстане.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу Челябинской таможни. На момент публикации ответа не последовало.