29 мая 2023

Челябинские силовики пресекли вывод 100 млн рублей за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги пытались вывести через кыргызстанские компании Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из региональной таможни пресекли вывод из страны 100 млн рублей в Кыргызстан. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, контрабанду валюты пытались вывести с помощью фиктивных документов.

«Один из участников группы перевел валюту на банковские счета одной из кыргызских компаний. Для этого он предоставил в банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — рассказал источник.

По данным URA.RU, преступную деятельность группа маскировала с помощью фиктивных поставок автомобильных запчастей. В последующем планировалось обналичить денежные средства в Кыргызстане.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу Челябинской таможни. На момент публикации ответа не последовало.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из региональной таможни пресекли вывод из страны 100 млн рублей в Кыргызстан. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, контрабанду валюты пытались вывести с помощью фиктивных документов. «Один из участников группы перевел валюту на банковские счета одной из кыргызских компаний. Для этого он предоставил в банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — рассказал источник. По данным URA.RU, преступную деятельность группа маскировала с помощью фиктивных поставок автомобильных запчастей. В последующем планировалось обналичить денежные средства в Кыргызстане. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу Челябинской таможни. На момент публикации ответа не последовало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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