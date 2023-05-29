Челябинка скрывала от падчериц могилу мужа

Сестры были лишены возможности прийти на могилу своего отца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Челябинска скрывала от падчериц могилу своего мужа. Чтобы узнать о захоронении своего родного отца сестры были вынуждены обратиться в Центральный районный суд города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Житель Челябинска умер в больнице в 2021 году. У него остались две взрослые дочери от первого брака. При его жизни новая супруга делала все, чтобы мужчина не мог общаться с родными людьми: блокировала все звонки, не давала ему разговаривать с истцами по телефону, хотя он охотно общался со своими дочерями и даже со своей бывшей женой», — заявили в пресс-службе.

Истцы неоднократно обращались к ответчику с просьбой узнать, какова причина смерти их отца и где он захоронен. Мачеха пообещала сестрам, что после раздела наследства она все расскажет, но она обманула.

«Таким образом ответчик умышленно скрыла от истцов и друзей умершего мужчины факт его смерти, лишила их возможности попрощаться с ним. Обеспокоенные дочери были вынуждены направлять запросы в разные учреждения, чтобы узнать о судьбе их отца», — отмечают в ведомстве.

Своими умышленными действиями по сокрытию смерти супруга и его места захоронения, ответчик причинила истцам нравственные страдания. Они были лишены возможности прийти на могилу своего отца, помолиться за него, поставить памятник. Суд принял решение о понуждении указать место захоронения отца и взыскать с мачехи в пользу сестер компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей, говорится в документах суда.