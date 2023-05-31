В Курчатовском районе Челябинска построят новый спортивный комплекс. Скрин

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Площадь под застройку составляет более 12 тысяч квадратных метров Фото:

В Курчатовском районе Челябинска на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина вблизи 35 лицея построят новый спортивный комплекс. О том, что проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра.

«Объект капитального строительства — спортивный комплекс, в том числе спортивная школа (1 этап строительства), расположенная в Курчатовском районе города Челябинска. Положительное заключение», — говорится на сайте.

Территориально будущий спорткомплекс расположен в Курчатовском районе Челябинска недалеко от 35 лицея. Площадь под застройку составляет 12 тысяч 121 квадратный метр. Кадастровая стоимость земли — 2 млн 797 тысяч 990 рублей. Земля предназначена под строительство спортивного комплекса.

Территория под возведение спроткомплекса расположена в Курчатовском районе Челябинска недалеко от 35 лицея
Территория под возведение спроткомплекса расположена в Курчатовском районе Челябинска недалеко от 35 лицея

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В Курчатовском районе Челябинска на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина вблизи 35 лицея построят новый спортивный комплекс. О том, что проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра. «Объект капитального строительства — спортивный комплекс, в том числе спортивная школа (1 этап строительства), расположенная в Курчатовском районе города Челябинска. Положительное заключение», — говорится на сайте. Территориально будущий спорткомплекс расположен в Курчатовском районе Челябинска недалеко от 35 лицея. Площадь под застройку составляет 12 тысяч 121 квадратный метр. Кадастровая стоимость земли — 2 млн 797 тысяч 990 рублей. Земля предназначена под строительство спортивного комплекса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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