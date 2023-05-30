В Екатеринбурге задержали рейс в Турцию на 31 час

Рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Анталью задержали на 31 час. Пассажиров рейса разместили в гостинице, сообщили читатели URA.RU.
«Наш вылет задержали более чем на сутки. Некоторые пассажиры не получили оповещения о том, что вылет задерживается», — делятся читатели агентства.
В пресс-службе авиакомпании отметили, что некоторых пассажиров разместили в гостинице. «Авиакомпания Red Wings проинформировала туроператора о задержке рейса. 93 человека размещены в гостинице», — пишет Е1.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании Red Wings в Караганду на 2,5 часа. Причина задержки рейса неизвестна.
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