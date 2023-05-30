В Екатеринбурге задержали рейс в Турцию на 31 час

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания red wings
Red Wings задержали вылет из Екатеринбурга в Анталью Фото:

Рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Анталью задержали на 31 час. Пассажиров рейса разместили в гостинице, сообщили читатели URA.RU.

«Наш вылет задержали более чем на сутки. Некоторые пассажиры не получили оповещения о том, что вылет задерживается», — делятся читатели агентства.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что некоторых пассажиров разместили в гостинице. «Авиакомпания Red Wings проинформировала туроператора о задержке рейса. 93 человека размещены в гостинице», — пишет Е1.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании Red Wings в Караганду на 2,5 часа. Причина задержки рейса неизвестна.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Анталью задержали на 31 час. Пассажиров рейса разместили в гостинице, сообщили читатели URA.RU. «Наш вылет задержали более чем на сутки. Некоторые пассажиры не получили оповещения о том, что вылет задерживается», — делятся читатели агентства. В пресс-службе авиакомпании отметили, что некоторых пассажиров разместили в гостинице. «Авиакомпания Red Wings проинформировала туроператора о задержке рейса. 93 человека размещены в гостинице», — пишет Е1. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании Red Wings в Караганду на 2,5 часа. Причина задержки рейса неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...