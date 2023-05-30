В Екатеринбурге задержали рейс в Турцию на 31 час

30 мая 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Red Wings задержали вылет из Екатеринбурга в Анталью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Анталью задержали на 31 час. Пассажиров рейса разместили в гостинице, сообщили читатели URA.RU. «Наш вылет задержали более чем на сутки. Некоторые пассажиры не получили оповещения о том, что вылет задерживается», — делятся читатели агентства. В пресс-службе авиакомпании отметили, что некоторых пассажиров разместили в гостинице. «Авиакомпания Red Wings проинформировала туроператора о задержке рейса. 93 человека размещены в гостинице», — пишет Е1. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании Red Wings в Караганду на 2,5 часа. Причина задержки рейса неизвестна.

Рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Анталью задержали на 31 час. Пассажиров рейса разместили в гостинице, сообщили читатели URA.RU. «Наш вылет задержали более чем на сутки. Некоторые пассажиры не получили оповещения о том, что вылет задерживается», — делятся читатели агентства. В пресс-службе авиакомпании отметили, что некоторых пассажиров разместили в гостинице. «Авиакомпания Red Wings проинформировала туроператора о задержке рейса. 93 человека размещены в гостинице», — пишет Е1. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании Red Wings в Караганду на 2,5 часа. Причина задержки рейса неизвестна.