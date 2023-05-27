Пассажиров, летящих в Караганду из Екатеринбурга задержали на 2,5 часа
В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании Red Wings в Караганду на 2,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс WZ-1013 по маршруту Екатеринбург — Караганда должен был вылететь 28 мая в 23:45, однако самолет задержали до 2:20 29 мая, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.
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