27 мая 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Караганду на 2,5 часа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Пассажиров, летящих в Караганду из Екатеринбурга задержали на 2,5 часа Фото:

В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании Red Wings в Караганду на 2,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс WZ-1013 по маршруту Екатеринбург — Караганда должен был вылететь 28 мая в 23:45, однако самолет задержали до 2:20 29 мая, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании Red Wings в Караганду на 2,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1013 по маршруту Екатеринбург — Караганда должен был вылететь 28 мая в 23:45, однако самолет задержали до 2:20 29 мая, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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