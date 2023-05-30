В Челябинске под колесами автомобиля военнослужащего погибла пенсионерка

Женщину доставили в медучреждение, в котором она скончалась
Виновником смертельного ДТП на улице Бурденюка в Челябинске оказался военнослужащий местной части. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, именно он был за рулем автомобиля, который наехал на пенсионерку.
«Водителем является военнослужащий войсковой части № 86789. Он не ожидал, что на дорогу выйдет человек. В итоге, не успел среагировать», — рассказал источник.
Авария произошла 30 мая. Пенсионерка переходила дорогу, когда в нее врезался автомобиль. Женщину доставили в медучреждение. Врачи сделали все для ее спасения, но этого не хватило. Пенсионерка скончалась.
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