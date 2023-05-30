30 мая 2023

В Челябинске под колесами автомобиля военнослужащего погибла пенсионерка

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, неотложка, медицина, скорая помощь
Женщину доставили в медучреждение, в котором она скончалась Фото:

Виновником смертельного ДТП на улице Бурденюка в Челябинске оказался военнослужащий местной части. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, именно он был за рулем автомобиля, который наехал на пенсионерку.

«Водителем является военнослужащий войсковой части № 86789. Он не ожидал, что на дорогу выйдет человек. В итоге, не успел среагировать», — рассказал источник.

Авария произошла 30 мая. Пенсионерка переходила дорогу, когда в нее врезался автомобиль. Женщину доставили в медучреждение. Врачи сделали все для ее спасения, но этого не хватило. Пенсионерка скончалась.

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Виновником смертельного ДТП на улице Бурденюка в Челябинске оказался военнослужащий местной части. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, именно он был за рулем автомобиля, который наехал на пенсионерку. «Водителем является военнослужащий войсковой части № 86789. Он не ожидал, что на дорогу выйдет человек. В итоге, не успел среагировать», — рассказал источник. Авария произошла 30 мая. Пенсионерка переходила дорогу, когда в нее врезался автомобиль. Женщину доставили в медучреждение. Врачи сделали все для ее спасения, но этого не хватило. Пенсионерка скончалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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