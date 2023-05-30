В Челябинске под колесами автомобиля военнослужащего погибла пенсионерка

31 мая 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Женщину доставили в медучреждение, в котором она скончалась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Виновником смертельного ДТП на улице Бурденюка в Челябинске оказался военнослужащий местной части. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, именно он был за рулем автомобиля, который наехал на пенсионерку. «Водителем является военнослужащий войсковой части № 86789. Он не ожидал, что на дорогу выйдет человек. В итоге, не успел среагировать», — рассказал источник. Авария произошла 30 мая. Пенсионерка переходила дорогу, когда в нее врезался автомобиль. Женщину доставили в медучреждение. Врачи сделали все для ее спасения, но этого не хватило. Пенсионерка скончалась.

Виновником смертельного ДТП на улице Бурденюка в Челябинске оказался военнослужащий местной части. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, именно он был за рулем автомобиля, который наехал на пенсионерку. «Водителем является военнослужащий войсковой части № 86789. Он не ожидал, что на дорогу выйдет человек. В итоге, не успел среагировать», — рассказал источник. Авария произошла 30 мая. Пенсионерка переходила дорогу, когда в нее врезался автомобиль. Женщину доставили в медучреждение. Врачи сделали все для ее спасения, но этого не хватило. Пенсионерка скончалась.