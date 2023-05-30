Жители Пермского края добровольно сдали полиции ружья, патроны и порох

31 мая 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

За сдачу незаконно хранящегося ружья гражданам выплачивается 6 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Пермского края в 2022 году добровольно сдали в полицию незаконно хранившиеся ружья, а также патроны и порох. За это пермяки получили денежное вознаграждение. Информация приводится в отчете о ходе реализации госпрограммы «Безопасный регион». Документ размещен на сайте министерства территориальной безопасности края. «Всего в 2022 году рассмотрено 12 заявления граждан [на выплату вознаграждения за добровольно сданные предметы вооружения] из них пять отклонено (документы представлены не в полном объеме). Сданы шесть ружей, один газовый пистолет, 18 патронов и 800 граммов пороха на сумму 37,6 тыс. рублей», — сообщается в отчете ведомства. На реализацию данных мероприятий в 2022 году минтербезу Прикамья было выделено 480 тысяч рублей, однако ведомство израсходовало лишь 37,6 тысяч рублей. По данным минтербезопасности, одна из причин низкого освоения средств связана с тем, что граждане «недостаточное информированы» о возможности добровольной сдачи вооружения. Еще одна причина — длительные сроки экспертизы оружия, проводимые полицией. При этом отмечается, что за прошлый год «на 27% снизилось число фактов незаконного оборота оружия». Ранее URA.RU писало, что граждане могут получить 6000 рублей за сданное охотничье ружье. За огнестрельное спортивное оружие положена выплата в размере 3750 рублей, а за газовое оружие самообороны — 2250 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Пермского края в 2022 году добровольно сдали в полицию незаконно хранившиеся ружья, а также патроны и порох. За это пермяки получили денежное вознаграждение. Информация приводится в отчете о ходе реализации госпрограммы «Безопасный регион». Документ размещен на сайте министерства территориальной безопасности края. «Всего в 2022 году рассмотрено 12 заявления граждан [на выплату вознаграждения за добровольно сданные предметы вооружения] из них пять отклонено (документы представлены не в полном объеме). Сданы шесть ружей, один газовый пистолет, 18 патронов и 800 граммов пороха на сумму 37,6 тыс. рублей», — сообщается в отчете ведомства. На реализацию данных мероприятий в 2022 году минтербезу Прикамья было выделено 480 тысяч рублей, однако ведомство израсходовало лишь 37,6 тысяч рублей. По данным минтербезопасности, одна из причин низкого освоения средств связана с тем, что граждане «недостаточное информированы» о возможности добровольной сдачи вооружения. Еще одна причина — длительные сроки экспертизы оружия, проводимые полицией. При этом отмечается, что за прошлый год «на 27% снизилось число фактов незаконного оборота оружия». Ранее URA.RU писало, что граждане могут получить 6000 рублей за сданное охотничье ружье. За огнестрельное спортивное оружие положена выплата в размере 3750 рублей, а за газовое оружие самообороны — 2250 рублей.