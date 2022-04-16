Пермякам предлагают официальные выплаты за нелегальное оружие

Тех, кто добровольно сдаст оружие, к ответственности не привлекут Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В министерстве территориальной безопасности Пермского края призвали пермяков добровольно сдать незаконно хранящееся оружие в полицию и получить за это вознаграждение. Информацию об этом разместили на сайте территориальных органов администрации города Перми.

«Любой гражданин, у которого хранится охотничье ружье, газовый или стартовый пистолет, любые другие предметы вооружения и боеприпасы имеет право на вознаграждение, если добровольно сдаст такие предметы в полицию и направит пакет документов в министерство. Вознаграждение с этого года увеличилось на 50%», — указано в пресс-релизе.

За сданное охотничье ружье можно получить 6000 рублей. За огнестрельное спортивное оружие — 3750 рублей, за газовое оружие самообороны — 2250 рублей. В случае, если эксперты в ходе экспертизы признают сданное оружие технически непригодным для дальнейшего использования, то размер вознаграждения составит только 35% от установленного.

В министерстве также отметили, что при добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывных устройств уголовное дело не возбуждается, к ответственности не привлекут. Полный перечень документов, которые необходимо оформить при сдаче, а также размер вознаграждения за другие виды оружия можно уточнить в министерстве территориальной безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае желающие получить или продлить лицензию на огнестрельное оружие столкнулись с проблемами. После изменения правил очередь к медикам за справками растянулась на 2-3 месяца.

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