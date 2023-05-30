Челябинск оказался аутсайдером по новостройкам

Челябинск обогнал Омск и оказался на предпоследнем, 15 месте в рейтинге по количеству предложений на новостройки среди городов-миллионников РФ. В конце мая 2023 в городе выставлено на продажу всего 4 тысячи 170 новых квартир. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической платформы bnMAP.pro.
«Объем предложения на рынке новостроек в Челябинске в конце мая 2023 года составил 4 тысячи 170 лотов. Город-миллионник оказался на предпоследнем, 15 месте по количеству предложений новостроек», — сообщается в исследовании.
В исследовании отметили, Краснодар занял первое место в рейтинге городов-миллионников по предложению жилья на рынке новостроек, обогнав Москву уже в четвертый раз. В городе выставлено на продажу 59,9 тысяч новых объектов. На втором месте на данный момент Москва, где продается 53 тысячи 620 квартир на первичном рынке.
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