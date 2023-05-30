30 мая 2023

Челябинск оказался аутсайдером по новостройкам

bnMAP: в Челябинске продают меньше всего новостроек среди городов-миллионников РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, зеркало, отражение, недвижимость, жилье, новостройки, стекло
В Челябинске в конце мая выставлено на продажу 4 тысячи 170 новых квартир Фото:

Челябинск обогнал Омск и оказался на предпоследнем, 15 месте в рейтинге по количеству предложений на новостройки среди городов-миллионников РФ. В конце мая 2023 в городе выставлено на продажу всего 4 тысячи 170 новых квартир. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической платформы bnMAP.pro.

«Объем предложения на рынке новостроек в Челябинске в конце мая 2023 года составил 4 тысячи 170 лотов. Город-миллионник оказался на предпоследнем, 15 месте по количеству предложений новостроек», — сообщается в исследовании.

В исследовании отметили, Краснодар занял первое место в рейтинге городов-миллионников по предложению жилья на рынке новостроек, обогнав Москву уже в четвертый раз. В городе выставлено на продажу 59,9 тысяч новых объектов. На втором месте на данный момент Москва, где продается 53 тысячи 620 квартир на первичном рынке.

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Челябинск обогнал Омск и оказался на предпоследнем, 15 месте в рейтинге по количеству предложений на новостройки среди городов-миллионников РФ. В конце мая 2023 в городе выставлено на продажу всего 4 тысячи 170 новых квартир. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической платформы bnMAP.pro. «Объем предложения на рынке новостроек в Челябинске в конце мая 2023 года составил 4 тысячи 170 лотов. Город-миллионник оказался на предпоследнем, 15 месте по количеству предложений новостроек», — сообщается в исследовании. В исследовании отметили, Краснодар занял первое место в рейтинге городов-миллионников по предложению жилья на рынке новостроек, обогнав Москву уже в четвертый раз. В городе выставлено на продажу 59,9 тысяч новых объектов. На втором месте на данный момент Москва, где продается 53 тысячи 620 квартир на первичном рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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