Челябинск оказался аутсайдером по новостройкам

bnMAP: в Челябинске продают меньше всего новостроек среди городов-миллионников РФ

31 мая 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

В Челябинске в конце мая выставлено на продажу 4 тысячи 170 новых квартир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинск обогнал Омск и оказался на предпоследнем, 15 месте в рейтинге по количеству предложений на новостройки среди городов-миллионников РФ. В конце мая 2023 в городе выставлено на продажу всего 4 тысячи 170 новых квартир. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической платформы bnMAP.pro. «Объем предложения на рынке новостроек в Челябинске в конце мая 2023 года составил 4 тысячи 170 лотов. Город-миллионник оказался на предпоследнем, 15 месте по количеству предложений новостроек», — сообщается в исследовании. В исследовании отметили, Краснодар занял первое место в рейтинге городов-миллионников по предложению жилья на рынке новостроек, обогнав Москву уже в четвертый раз. В городе выставлено на продажу 59,9 тысяч новых объектов. На втором месте на данный момент Москва, где продается 53 тысячи 620 квартир на первичном рынке.

Челябинск обогнал Омск и оказался на предпоследнем, 15 месте в рейтинге по количеству предложений на новостройки среди городов-миллионников РФ. В конце мая 2023 в городе выставлено на продажу всего 4 тысячи 170 новых квартир. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической платформы bnMAP.pro. «Объем предложения на рынке новостроек в Челябинске в конце мая 2023 года составил 4 тысячи 170 лотов. Город-миллионник оказался на предпоследнем, 15 месте по количеству предложений новостроек», — сообщается в исследовании. В исследовании отметили, Краснодар занял первое место в рейтинге городов-миллионников по предложению жилья на рынке новостроек, обогнав Москву уже в четвертый раз. В городе выставлено на продажу 59,9 тысяч новых объектов. На втором месте на данный момент Москва, где продается 53 тысячи 620 квартир на первичном рынке.