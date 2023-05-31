Синоптик-любитель пообещал курганцам теплую погоду в первой половине лета

Курганский метеоролог-любитель Илья Винштейн спрогнозировал тепло в первой половине лета, а вторая часть сезона ожидается значительно прохладнее. Об этом Винштейн написал на своем персональном сайте.
«Средняя температура летом составит 18 градусов Цельсия, что соответствует климатической норме. Ожидается примерно равное количество теплых и холодных дней (46 на 46)», — указано на сайте.
По мнению синоптика-любителя, основное количество тепла будет сосредоточено в первой половине лета, а вторая прогнозируется значительно прохладнее. Винштейн подчеркнул, что вероятно июнь станет самым теплым месяцем, а самым холодным окажется август.
«В сумме за сезон выпадет от 130 мм до 195 мм осадков, что соответствует климатической норме. Основная часть осадков выпадет во второй половине лета», — пообещал Винштейн.
Синоптик-любитель пишет, что в июне среднемесячная температура составит 20,5 градусов Цельсия, что на 2,3 градуса выше нормы. «Это означает, что в течение месяца будет 21 день с температурой выше нормы и 9 дней с температурой ниже нормы. Наиболее теплой окажется первая декада месяца. За месяц выпадет 23 мм осадков, что составляет 45% от месячной нормы», — спрогнозировал Винштейн.
Ранее URA.RU сообщало, что рекордная жара до 38 градусов ожидается в ближайшие дни в Курганской области. Жаркий воздух придет из Казахстана. Об этом предупредил синоптик-любитель Илья Винштейн.
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