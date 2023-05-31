В Пермском крае спрос на авто китайских брендов вырос на 460%

В Пермском крае отмечается резкий спрос на новые автомобили китайских брендов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Авто». Эксперты сервиса проанализировали данные за май текущего года.
«Спрос на новые авто из Поднебесной в Пермском крае за год увеличился на 460%. Средняя цена авто с пробегом китайских моделей в мае составила 517 000 рублей, а средняя цена новых китайских авто — 2 690 000 рублей», — говорится в исследовании.
Самой востребованной моделью среди новых китайских автомобилей по итогам мая стала Chery Tiggo 7 Pro Max. Второе место занимает Chery Tiggo 7 Pro. Замыкает тройку лидеров Haval Jolion. В пятерку популярных новых китайских авто также вошли OMODA C5 и Chery Tiggo 4 Pro.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермская компания VERRA стала официальным дилером китайского автобренда Geely. В Перми собираются открыть дилерский центр, специализирующийся на продаже внедорожников Tank.
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