31 мая 2023

В Пермском крае спрос на авто китайских брендов вырос на 460%

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон EXEED. Екатеринбург, китайский автомобиль, автосалон chery, кроссовер
Лидером по популярности среди новых китайских автомобилей стала марка Chery Фото:

В Пермском крае отмечается резкий спрос на новые автомобили китайских брендов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Авто». Эксперты сервиса проанализировали данные за май текущего года.

«Спрос на новые авто из Поднебесной в Пермском крае за год увеличился на 460%. Средняя цена авто с пробегом китайских моделей в мае составила 517 000 рублей, а средняя цена новых китайских авто — 2 690 000 рублей», — говорится в исследовании.

Самой востребованной моделью среди новых китайских автомобилей по итогам мая стала Chery Tiggo 7 Pro Max. Второе место занимает Chery Tiggo 7 Pro. Замыкает тройку лидеров Haval Jolion. В пятерку популярных новых китайских авто также вошли OMODA C5 и Chery Tiggo 4 Pro.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермская компания VERRA стала официальным дилером китайского автобренда Geely. В Перми собираются открыть дилерский центр, специализирующийся на продаже внедорожников Tank.

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В Пермском крае отмечается резкий спрос на новые автомобили китайских брендов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Авто». Эксперты сервиса проанализировали данные за май текущего года. «Спрос на новые авто из Поднебесной в Пермском крае за год увеличился на 460%. Средняя цена авто с пробегом китайских моделей в мае составила 517 000 рублей, а средняя цена новых китайских авто — 2 690 000 рублей», — говорится в исследовании. Самой востребованной моделью среди новых китайских автомобилей по итогам мая стала Chery Tiggo 7 Pro Max. Второе место занимает Chery Tiggo 7 Pro. Замыкает тройку лидеров Haval Jolion. В пятерку популярных новых китайских авто также вошли OMODA C5 и Chery Tiggo 4 Pro. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская компания VERRA стала официальным дилером китайского автобренда Geely. В Перми собираются открыть дилерский центр, специализирующийся на продаже внедорожников Tank.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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