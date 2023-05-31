В Пермском крае спрос на авто китайских брендов вырос на 460%

01 июня 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Лидером по популярности среди новых китайских автомобилей стала марка Chery Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае отмечается резкий спрос на новые автомобили китайских брендов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Авто». Эксперты сервиса проанализировали данные за май текущего года. «Спрос на новые авто из Поднебесной в Пермском крае за год увеличился на 460%. Средняя цена авто с пробегом китайских моделей в мае составила 517 000 рублей, а средняя цена новых китайских авто — 2 690 000 рублей», — говорится в исследовании. Самой востребованной моделью среди новых китайских автомобилей по итогам мая стала Chery Tiggo 7 Pro Max. Второе место занимает Chery Tiggo 7 Pro. Замыкает тройку лидеров Haval Jolion. В пятерку популярных новых китайских авто также вошли OMODA C5 и Chery Tiggo 4 Pro. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская компания VERRA стала официальным дилером китайского автобренда Geely. В Перми собираются открыть дилерский центр, специализирующийся на продаже внедорожников Tank.

В Пермском крае отмечается резкий спрос на новые автомобили китайских брендов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Авто». Эксперты сервиса проанализировали данные за май текущего года. «Спрос на новые авто из Поднебесной в Пермском крае за год увеличился на 460%. Средняя цена авто с пробегом китайских моделей в мае составила 517 000 рублей, а средняя цена новых китайских авто — 2 690 000 рублей», — говорится в исследовании. Самой востребованной моделью среди новых китайских автомобилей по итогам мая стала Chery Tiggo 7 Pro Max. Второе место занимает Chery Tiggo 7 Pro. Замыкает тройку лидеров Haval Jolion. В пятерку популярных новых китайских авто также вошли OMODA C5 и Chery Tiggo 4 Pro. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская компания VERRA стала официальным дилером китайского автобренда Geely. В Перми собираются открыть дилерский центр, специализирующийся на продаже внедорожников Tank.