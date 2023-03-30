Автохолдинг VERRA стал официальным дилером Geely в Пермском крае

Компания VERRA стала официальным представителем в Пермском крае китайской корпорации Geely. Об этом сообщила гендиректор пермского автохолдинга Анна Бояршинова. Предыдущий контракт с московской группой компании «Обухов» был расторгнут.
«VERRA боролась за дилерство. Geely — это новый этап нашего развития. Запуск нового автоцентра состоится 20 апреля», — слова Анны Бояршиновой передает «Коммерсант-Прикамье».
Представительство разместится в прикамской столице на шоссе Космонавтов, 306. Автоцентр будет соседствовать с шоурумами «Москвича» и Toyota.
О том, что в пермские магазины поступили новые автомобили «Москвич», URA.RU писало ранее. На сайте официальных дилеров «Сильвер Моторс» и «Сартурн-Р-Авто» появились объявления о продажах. На дороги региона первые автомобили, произведенные под обновленным брендом, выехали в мае. По данным агентства «АВТОСТАТ», по всей России за февраль продали 57 новых автомобилей «Москвич».
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